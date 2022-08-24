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Патріарх Варфоломій звернувся до українців у День Незалежності (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Патріарх Варфоломій звернувся до українців у День Незалежності (відео)
фото:pomisna.info

Варфоломій: «Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла»

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав українців з Днем Незалежності та наголосив, що зло ніколи не переможе добро. Промову Патрірха опублікувало Міністерство закордонних справ України.

«З центру православ'я Фанару звертаємося до вас цього особливого дня – 24 серпня 2022 року, у 31-шу річницю проголошення Незалежності України. Сердечно вітаємо вас і висловлюємо нашу батьківську любов у цей важкий час, коли ви захищаєте свою Батьківщину від чужоземних загарбників. Нехай всемилостивий Господь укріпить усіх вас перенести ці численні біди та нести цей тяжкий хрест. Зло ніколи не переможе добро, темрява ніколи не переможе світла», – сказав Варфоломій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 липня поговорив зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Український лідер подякував патріарху за молитви за Україну та розповів про звірства російських окупантів. 
Як повідомлялося, ПЦУ просить Вселенського патріарха позбавити Кирила престолу.

Теги: Вселенський патріарх Варфоломій церква День Незалежності

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