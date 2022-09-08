Пентагон назвав втрати України у війни

Багато цивільного населення загинуло під час російських атак

Майже 15 млн українців були змушені покинути країну

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими. Мільйони українцв залишили свої домівки. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі у ході зустрічі міністрів оборони на авіабазі «Рамштайн».

«За ці шість місяців українці вистояли брутальний напад на їхню столицю. Зазнали багато ракетних та артилерійських обстрілів, десятки тисяч втрат серед військових загиблими та пораненими, дуже багато цивільного населення загинуло під час російських атак», – зазначив Міллі.

Генерал зазначив, що майже 15 млн українців були змушені покинути країну.

Також генерал США Міллі повідомив, скільки цілей вразили ЗСУ з Himars. Міллі додав, що враження цілей створило напруження у російських каналах постачання, зменшило їхню бойову спроможність. Нагадаємо, понад два десятки систем Himars та M270, що перебувають на озброєнні ЗСУ, цілі та неушкоджені.

Нагадаємо, триває сто дев’яносто сьома доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької, Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.