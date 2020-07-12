Переговори щодо Донбасу. Віцепрем’єр Резніков розказав про таємну зброю Єрмака



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«Іноді в перемовинах чим вони довші, тим більше збуджуються люди. Це логічно, бо йде фізичне накопичення. І ти можеш проколотися емоційно, сказати неправильне слово, обмовитися» - Резніков

«Єрмака як переговірника неможливо вивести з рівноваги», – Резніков

Віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював українську делегацію на переговорах щодо Донбасу в Берліні, розповів деталі останніх зустрічей з росіянами.

В інтерв’ю «Главкому» урядовець зазначив: «Іноді в перемовинах чим вони довші, тим більше збуджуються люди. Це логічно, бо йде фізичне накопичення. І ти можеш проколотися емоційно, сказати неправильне слово, обмовитися... І наскільки ти спроможний приховати ці речі і зовні виглядати спокійним, тим стабільніше виглядає твоя позиція. А протилежна сторона від цього так само нервує, бо вона тебе качає, а ти не качаєшся. Перемовини – це єдиноборства, тільки безконтактні».

В таких умовах, на думку Резнікова добре себе проявив Андрій Єрмак, глава Офісу президента, який вже рік опікується питаннями Донбасу за дорученням глави держави.

«Андрій – дуже емоційно стабільний, просто неймовірно, його неможливо вивести з рівноваги. Я знаю, що він може бути емоційним в приватному обговоренні, коли вже розслабився, але під час перемовин він – марафонець. От якби ще 11 годин ці перемовини були, то він би і надалі їх спокійно витримав, не змінюючи обличчя», – говорить Резніков.

Нагадаємо, 3 липня відбулась зустріч політичних радників «нормандської четвірки» в Берліні. За підсумками 11 годин перемовин, Україна, Франція та Німеччина зайняли консолідовану позицію, в той час як Росія взяла паузу, аби підготувати свою відповідь. Українську сторону на зустрічі представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та віцепрем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, який очолював делегацію. За кілька днів після Берліну Резніков традиційно брав участь у черговому засіданні ТКГ, які зараз відбуваються в онлайн-режимі. На ній було погоджено 13 ділянок для розмінування та відкриття двох пунктів пропуску в Луганській області. Проте сторони в черговий раз не змогли домовитись щодо обміну затриманими особами.

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