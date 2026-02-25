Переговори у Женеві: президент повідомив, які питання обговорюватимуть делегації

Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі з американцями

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час переговорів з американською делегацією у Женева обговорюватимуться не лише питання завершення війни, а й економічна співпраця зі США. Про це він заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає «Главком».

«Уранці у мене був брифінг від Рустема Умєрова. Він у дорозі в Швейцарію. Завтра там буде двостороння зустріч між українською та американською сторонами. Вони підготують економічний документ. Паралельно ми працюємо над планом з 20 пунктів, гарантіями безпеки і пакетом процвітання. З ним є наша економічна група», – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що під час завтрашніх переговорів обговорюватимуть послідовність кроків для завершення війни, водночас, на його думку, питання територій залишиться невирішеним.

«Я не певен, що завтра у нас буде чіткий результат щодо землі, території, наприклад, тому що ці питання я повторю знову і знову, на мою думку, мають вийти на рівень лідерів», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, глава української переговорної групи, секретар РНБО Рустем Умєров завтра, 26 лютого, матиме зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером, а також з міністром економіки США Скоттом Бессентом. Як зазначив глава держави, перемовини стосуватимуться відновлення України та продовження мирного процесу для завершення війни.