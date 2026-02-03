Зеленський оновив структуру плану оборони України

Указ набирає чинності з дня його опублікування

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №96/2026, яким затвердив нову структуру Плану оборони України. Нова структура замінить попередню версію зразка 2020 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ №96/2026.

Указом офіційно визнано таким, що втратив чинність, Указ від 3 березня 2020 року (№61/2020). План оборони зразка 2020 року розроблявся ще до початку повномасштабного вторгнення та не міг враховувати нинішні реалії, зокрема масштаб бойових дій, енергетичний терор та гібридні загрози.

скріншот

«Кабінету Міністрів України в установленому порядку забезпечити за участю Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та Національного банку України розроблення плану оборони України відповідно до структури, затвердженої цим Указом, та внести його на розгляд Ради національної безпеки і оборони України», – йдеться у документі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів енергетичний селектор за підсумками масштабної повітряної атаки. У ніч на 3 лютого Росія завдала масованого удару по об'єктах енергетики, використавши балістичні ракети. За словами глави держави, ворог цинічно використав нетривале затишшя не для дипломатії, а для накопичення ресурсів, щоб атакувати в період найнижчих температур.