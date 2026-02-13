Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
За словами Зеленського, він упевнений, що Росія після війни докладе максимум зусиль, аби Україна не вступила до ЄС
фото з відкритих джерел

Український президент пояснював: членство України в ЄС є важливою гарантією безпеки для України

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував намір України вступити в ЄС у 2027 році. Він заявив, що український президент Володимир Зеленський хоче потрапити до Євросоюзу «сидячи на коні задом наперед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави угорського уряду.

«Шановний пане президенте, ви йдете неправильним шляхом. Вступ до ЄС є процесом, що базується на заслугах. Умови встановлюють держави-члени, а не країни-кандидати», – написав Орбан, відповідаючи на заяву українського лідера про те, що Україна зробить усе можливе, щоб бути технічно готовою до вступу до ЄС до 2027 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує завершити всі технічні етапи підготовки до членства в Євросоюзі до 2027 року. Під час спілкування з журналістами він підкреслив, що для Києва критично важливо отримати чітко визначену дату вступу, оскільки це є не лише політичним кроком, а й вагомою частиною гарантій безпеки для держави.

Глава держави висловив побоювання, що відсутність конкретики у майбутніх угодах дасть змогу російському диктатору блокувати євроінтеграцію України. Зеленський припускає, що Росія може діяти через лобістів у Європі, створюючи штучні перешкоди під час відкриття переговорних кластерів, як це вже відбувалося на етапі отримання статусу кандидата. Президент нагадав, що шлях до кандидатства був сповнений труднощів і боротьби, а робота над кластерами обіцяє бути ще складнішою.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не володіє детальною інформацією щодо специфічних вимог, які Європейський Союз нібито готує для Росії в межах мирного врегулювання. Під час спілкування зі ЗМІ він зазначив, що хоча йому відомо про напрацювання певних позицій, конкретні деталі залишаються невідомими. При цьому він підкреслив важливість твердої позиції ЄС щодо повернення депортованих українських дітей.

Читайте також:

Теги: євроінтеграція Володимир Зеленський Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Володимир Зеленський заявив, що вважає Запорізьку АЕС одним із ключових елементів серед переліку територіальних питань під час переговорів
Як поділити ЗАЕС? Президент розказав, що відбувалося на переговорах в Абу-Дабі
7 лютого, 11:00
Президент зауважив, що цілеспрямованих ударів ворожих ракет і дронів по енергетичній інфраструктурі не було
В Україні відновлено стан енергосистеми після аварії 31 січня – Зеленський
2 лютого, 12:59
Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року є нереалістичним
Чи можливий вступ України до ЄС у 2027 році? Мерц дав остаточну відповідь
28 сiчня, 23:40
За словами Костенка, імітація діалогу потрібна Кремлю для того, щоб Трамп не заарештував одразу весь російський тіньовий флот
Нардеп назвав умови, за яких Путін піде на реальне перемир’я
24 сiчня, 17:51
Зеленський розширив склад делегації України для переговорів: хто поїде в Абу-Дабі
Зеленський розширив склад делегації України для переговорів: хто поїде в Абу-Дабі
23 сiчня, 10:34
Минулого тижня президент Володимир Зеленський провів серію зустрічей з людьми, яких прийнято називати «лідерами думок»: серед них Сергій Притула
«Готові бути інструментом». Притула розповів, навіщо ходив до Зеленського
19 сiчня, 17:33
Українська команда повністю інформує американську сторону про постійні російські удари по енергосистемі
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
18 сiчня, 21:39
У столицях ЄС занепокоєні ідеєю «полегшеного» вступу України
Україна в ЄС без повного членства? Новий план Брюсселя налякав столиці
16 сiчня, 13:03

Політика

Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
Рубіо пояснив, навіщо їде до Угорщини та Словаччини
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику
Трамп скасував ключову екологічну норму Обами та нарвався на критику
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Удар по Одесі, атака БпЛА на Росію: головне за ніч
Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
Рубіо розповів про тісні зв'язки з Європою
Рубіо розповів про тісні зв'язки з Європою

Новини

В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
Сьогодні, 05:59
Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Вчора, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Вчора, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
11 лютого, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
11 лютого, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua