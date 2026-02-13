Вступ України в ЄС у 2027 році? Вимога Зеленського спровокувала «вибух» Орбана

За словами Зеленського, він упевнений, що Росія після війни докладе максимум зусиль, аби Україна не вступила до ЄС

Український президент пояснював: членство України в ЄС є важливою гарантією безпеки для України

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував намір України вступити в ЄС у 2027 році. Він заявив, що український президент Володимир Зеленський хоче потрапити до Євросоюзу «сидячи на коні задом наперед». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави угорського уряду.

«Шановний пане президенте, ви йдете неправильним шляхом. Вступ до ЄС є процесом, що базується на заслугах. Умови встановлюють держави-члени, а не країни-кандидати», – написав Орбан, відповідаючи на заяву українського лідера про те, що Україна зробить усе можливе, щоб бути технічно готовою до вступу до ЄС до 2027 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує завершити всі технічні етапи підготовки до членства в Євросоюзі до 2027 року. Під час спілкування з журналістами він підкреслив, що для Києва критично важливо отримати чітко визначену дату вступу, оскільки це є не лише політичним кроком, а й вагомою частиною гарантій безпеки для держави.

Глава держави висловив побоювання, що відсутність конкретики у майбутніх угодах дасть змогу російському диктатору блокувати євроінтеграцію України. Зеленський припускає, що Росія може діяти через лобістів у Європі, створюючи штучні перешкоди під час відкриття переговорних кластерів, як це вже відбувалося на етапі отримання статусу кандидата. Президент нагадав, що шлях до кандидатства був сповнений труднощів і боротьби, а робота над кластерами обіцяє бути ще складнішою.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не володіє детальною інформацією щодо специфічних вимог, які Європейський Союз нібито готує для Росії в межах мирного врегулювання. Під час спілкування зі ЗМІ він зазначив, що хоча йому відомо про напрацювання певних позицій, конкретні деталі залишаються невідомими. При цьому він підкреслив важливість твердої позиції ЄС щодо повернення депортованих українських дітей.