Зеленський доручив забезпечити резервне живлення критичної інфраструктури
Глава держави наголосив, що критична інфраструктура в усіх громадах повинна мати резервне живлення
Президент Володимир Зеленський провів нараду з прем’єркою Юлією Свириденко та радником Олександром Кубраковим про роботу громад в умовах надзвичайної енергетичної ситуації. Вони визначили наступні пріоритетні кроки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням допис глави держави.
Президент наголосив, що вже працюють урядові програми, які підтримують населення та бізнеси. «Допомогу громадам надають визначені державні підприємства. Працюємо для того, щоб в усіх громадах зараз були зроблені правильні висновки після жорстких викликів цієї зими», – каже він.
Глава держави наголосив на потребі забезпечити резервне живлення для всієї критичної інфраструктури в усіх громадах, розвитку розподіленої генерації та стимули для бізнесу.
Нагадаємо, в Україні стартувала програма «СвітлоДім». Багатоквартирні будинки можуть отримати від 100 тис. до 300 тис. грн на закупівлю обладнання для автономного живлення.
До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.
Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.
