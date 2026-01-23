Переговори в Абу-Дабі. Зеленський затвердив склад української делегації

Тристоронні переговори в ОАЕ розпочнуться сьогодні

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яка візьме участь у переговорах в Абу-Дабі з делегаціями США та Росії. Зустрічі розпочнуться сьогодні в ОАЕ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №72/2026.

Українська делегація затверджена в такому складі:

Умєров Рустем Енверович – секретар Ради національної безпеки і оборони України, глава делегації.

Буданов Кирило Олексійович – керівник Офісу президента України.

Арахамія Давид Георгійович – народний депутат України.

Бевз Олександр Олександрович – радник кабінету президента України Офісу президента України.

Гнатов Андрій Вікторович – начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Іващенко Олег Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник керівника Офісу президента України.

Острянський Євгеній Вікторович – перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Поклад Олександр Валентинович – перший заступник голови Служби безпеки України.

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До слова, переговорна група Росії для участі в переговорах в ОАЕ сформована та найближчим часом вирушить до Абу-Дабі. До складу російської делегації увійшли представники керівництва Міністерства оборони РФ, які отримали від російського диктатора Володимира Путіна конкретні інструкції.

Зауважимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим. Його обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі.