Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський повідомив, яке ключове питання обговорюватиметься в Абу-Дабі
Зеленський розширив склад української делегації для переговорів в Абу-Дабі
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання Донбасу є ключовим. Його обговорюватимуть на переговорах в Абу-Дабі. Про це він зауважив під час спілкування із журналістами, передає «Главком».

«Питання Донбасу – ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати в модальності, як три сторони це бачать, в Абу-Дабі сьогодні і завтра», – сказав глава України.

Зеленський підкреслив, що мав розмову з очільником української переговорної групи Рустемом Умєровим. «Він буде на кожному етапі тих чи інших розмов буде давати відповідні сигнали», – пояснив президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що розширив склад української делегації для переговорів в Абу-Дабі. За словами українського лідера, до складу української делегацій в ОАЕ увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також з Києва вилетів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та представник ГУР Вадим Скібіцький.

Як повідомлялося, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До слова, переговорна група Росії для участі в переговорах в ОАЕ сформована та найближчим часом вирушить до Абу-Дабі. До складу російської делегації увійшли представники керівництва Міністерства оборони РФ, які отримали від російського диктатора Володимира Путіна конкретні інструкції.

Теги: переговори Володимир Зеленський

