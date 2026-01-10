Головна Країна Події в Україні
Хмара доповів Зеленському про нові операції СБУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Хмара доповів Зеленському про нові операції СБУ
СБУ продовжує протидію всім формам диверсій проти України та проявам колаборації з ворогом
фото: Офіс президента

«Ще зарано говорити публічно, але результати, на які ми розраховували, є», – заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь виконувача обов’язків Служби безпеки України Євгенія Хмари. Про це інформує «Главком».

За словами глави держави, очільник СБУ доповів про деталі операцій, які відбулися нещодавно та про які ще зарано говорити публічно.

Хмара доповів Зеленському про нові операції СБУ фото 1

«Важливо, що наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Євгеній доповів щодо деталей операцій, які відбулися нещодавно. На сьогодні ще зарано говорити про них публічно, але результати, на які ми розраховували, є. Нові операції теж погоджені», – заявив президент.

За словами Зеленського, Служба безпеки продовжує протидію і всім формам диверсій проти України, а також проявам колаборації з ворогом.

Хмара доповів Зеленському про нові операції СБУ фото 2

«Будь-яка діяльність російських структур в Україні незмінно блокується. Дякую всім оперативникам і спецпризначенцям СБУ, які захищають нашу державу та українські національні інтереси. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк пішов у відставку. Президент України Володимир Зеленський подякував Малюку за бойову роботу й запропонував зосередитися саме на такій роботі.

Президент України Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгена Хмару виконувачем обов’язки голови Служби безпеки України. 

