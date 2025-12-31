Президент привітав українців з Новим роком

Зеленський: Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього

Глава України: Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам

Президент Володимир Зеленський напередодні Нового року привітав українців з цим святом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців. Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам – тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність. Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність – те, що попри все», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!».

Нагадаємо, 2026 рік за східним календарем пройде під знаком Червоного вогняного коня. Кінь у китайському зодіаку символізує свободу, силу духу, рух уперед і прагнення до перемог. Вогняна стихія підсилює рішучість, енергію та бажання діяти. За східними уявленнями, цей рік сприятиме активним людям, новим починанням, сміливим ідеям та важливим життєвим рішенням.

