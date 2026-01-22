Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії

Глава держави повідомив, що перша тристороння зустріч відбудеться в ОАЕ

Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що американська делегація поїде до Москви. Американські посадовці чекали зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, аби далі вирушити на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«І зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра. Так, це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах», – каже він.

Президент висловив сподівання, що ОАЕ знають про плани, оскільки іноді американська сторона влаштовує «сюрпризи». «Я думаю, що це добре, якщо на технічному рівні почнеться ця тристороння зустріч... Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що ви знаєте, всі повинні бути готові, не тільки Україна, і це важливо для нас», – пояснив глава держави.

Очільник України припустив, що американські чиновники можуть зустрітися з Путіним у ніч на 23 січня або вже завтра вдень. «Можливо, їм доведеться трохи почекати, щоб зустріч відбулася. Я не знаю. Але завтра і післязавтра у нас буде тристороння зустріч, у наших хлопців буде тристороння зустріч. Це краще, ніж не мати жодного діалогу», – підсумував український лідер.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, а також стати сильнішою. Глава держави запропонував поділитися досвідом та створити об'єднані збройні сили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершив зустріч з президентом США Дональдом Трампом у швейцарському Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму.

За словами речника президента, зустріч пройшла у позитивній атмосфері та тривала майже годину. Крім того, президент України візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery, під час якого плануються зустрічі з представниками міжнародних енергетичних компаній.

До слова, Дональд Трамп визнав, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він вважав. Проте лідер США заговорив про наміри її врегулювати. Відповідні заяви президент США зробив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.