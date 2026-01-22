Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
Зеленський повідомив, що зустріч посадовців трьох країн відбуватиметься на технічному рівні
скриншот з відео Офісу президента

Глава держави повідомив, що перша тристороння зустріч відбудеться в ОАЕ

Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що американська делегація поїде до Москви. Американські посадовці чекали зустрічі Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, аби далі вирушити на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

«І зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою, і я думаю, що це буде перша тристороння зустріч в Еміратах, і я думаю, що це буде завтра і післязавтра. Так, це буде зустріч, яка триватиме два дні в Еміратах», – каже він.

Президент висловив сподівання, що ОАЕ знають про плани, оскільки іноді американська сторона влаштовує «сюрпризи». «Я думаю, що це добре, якщо на технічному рівні почнеться ця тристороння зустріч... Росіяни повинні бути готові до компромісів, тому що ви знаєте, всі повинні бути готові, не тільки Україна, і це важливо для нас», – пояснив глава держави.

Очільник України припустив, що американські чиновники можуть зустрітися з Путіним у ніч на 23 січня або вже завтра вдень. «Можливо, їм доведеться трохи почекати, щоб зустріч відбулася. Я не знаю. Але завтра і післязавтра у нас буде тристороння зустріч, у наших хлопців буде тристороння зустріч. Це краще, ніж не мати жодного діалогу», – підсумував український лідер.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Зеленський наголосив, що Європа повинна посилити тиск на Росію, а також стати сильнішою. Глава держави запропонував поділитися досвідом та створити об'єднані збройні сили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завершив зустріч з президентом США Дональдом Трампом у швейцарському Давосі в межах Всесвітнього економічного форуму.

За словами речника президента, зустріч пройшла у позитивній атмосфері та тривала майже годину. Крім того, президент України візьме участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine’s Recovery, під час якого плануються зустрічі з представниками міжнародних енергетичних компаній.

До слова, Дональд Трамп визнав, що війна в Україні виявилася складнішою, ніж він вважав. Проте лідер США заговорив про наміри її врегулювати. Відповідні заяви президент США зробив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Читайте також:

Теги: США Володимир Зеленський ОАЕ переговори форум в давосі перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Керівник Офісу президента Кирило Буданов
АнтиЄрмак. Досьє на нового голову Офісу президента кадри
2 сiчня, 20:22
Неназване джерело повідомило, що Москва домагатиметься запровадження додаткових обмежень для армії України
Росія відхилила мирний план США та України з 20 пунктів – Bloomberg
24 грудня, 2025, 17:31
Зеленський повідомив про готовність України до переговорів на рівні лідерів зі США
Мирний план: слово за Путіним? Зеленський анонсував важливі новини сьогодні
24 грудня, 2025, 10:02
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
Трамп заявив, що вірить у підписання мирної угоди між Україною та РФ
27 грудня, 2025, 02:32
Президент України Володимир Зеленським на зустрічі з прем’єр-міністром Канади Марком Карні
Зеленський анонсував розмову з європейськими лідерами після зустрічі з Трампом
27 грудня, 2025, 23:57
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
Президент Колумбії порівняв міграційну службу США з нацистами
10 сiчня, 07:20
Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом
NBC News: Пентагон розробив варіанти силових дій в Ірані
15 сiчня, 00:22
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Трамп зазначив, що домовленість щодо Гренландії піде на користь НАТО
Вчора, 01:13
Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що Трамп робить замало для України
Конгресмен-республіканець закликав Трампа передати Україні ППО і далекобійну зброю
Вчора, 20:32

Політика

Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
Президент анонсував тристоронню зустріч України, США та Росії
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
Посилення ППО та підготовка мирної угоди. Зеленський розповів про зустріч із Трампом
Зеленський виступив у Давосі: ключові заяви
Зеленський виступив у Давосі: ключові заяви
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу
У Раді зареєстровано нову редакцію Цивільного кодексу
Кабмін провів масштабні кадрові зміни
Кабмін провів масштабні кадрові зміни

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua