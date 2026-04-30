Перемирʼя в обмін на зняття санкцій. Президент розкрив план Кремля

Глава держави заявив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій про перемир’я ні від Москви, ні від Вашингтона

Зеленський закликав США та Європу зберегти санкції проти Росії і не піддаватися спробам Москви їх пом’якшити

Російська Федерація може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій проти певних підприємств. Таку думку в інтервʼю Bloomberg висловив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій щодо SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це є великим ризиком», – каже він.

Під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним йшлося про можливість укладення короткострокового перемир’я з Україною на 9 травня. Водночас Зеленський зазначив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з цього приводу ані від Москви, ані від Вашингтона. Він додав, що доручив своїм дипломатам звернутися до США за детальною інформацією, перш ніж ухвалювати рішення.

«Багато країн, зокрема Україна, 8 травня вшановують пам’ять загиблих у Другій світовій війні», – зазначив Зеленський, додавши, що досі незрозуміло, про який саме термін перемир’я говорить Путін.

Зеленський заявив, що, на його думку, Кремль прагне домогтися одно- або кількаденного перемир’я насамперед для того, щоб убезпечити свій щорічний військовий парад у Москві від можливих ударів з боку України. «Вони хочуть, щоб парад спокійно пройшов протягом кількох годин, а потім знову розпочати атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир’я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації», – пояснив очільник України.

Водночас глава держави зазначив, що підтримує ініціативи про припинення вогню, які сприяють захисту цивільного населення та обміну полоненими. «Ми завжди позитивно реагуємо на реальні пропозиції щодо припинення вогню з боку Росії, якщо такі є», – сказав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив українським дипломатам зв’язатися з представниками американського лідера Дональда Трампа, щоб уточнити зміст російської пропозиції про перемир’я на 9 травня.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години. За даними російської сторони, під час розмови Кремль заявив про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. Помічник президента РФ Юрій Ушаков стверджував, що Трамп підтримав цю ініціативу і нібито заявив, що угода про завершення війни «вже близька».