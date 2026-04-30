Головна Країна Політика
search button user button menu button

Перемирʼя в обмін на зняття санкцій. Президент розкрив план Кремля

glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Глава держави заявив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій про перемир’я ні від Москви, ні від Вашингтона
фото: Офіс президента

Зеленський закликав США та Європу зберегти санкції проти Росії і не піддаватися спробам Москви їх пом’якшити

Російська Федерація може порушити питання про припинення вогню в обмін на скасування санкцій проти певних підприємств. Таку думку в інтервʼю Bloomberg висловив президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Главком».

«Я знаю, що вони порушують питання про скасування санкцій щодо SWIFT, щоб їхні банки могли працювати. Для України все це є великим ризиком», – каже він.

Під час телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним йшлося про можливість укладення короткострокового перемир’я з Україною на 9 травня. Водночас Зеленський зазначив, що не отримував жодних офіційних чи неофіційних пропозицій з цього приводу ані від Москви, ані від Вашингтона. Він додав, що доручив своїм дипломатам звернутися до США за детальною інформацією, перш ніж ухвалювати рішення.

«Багато країн, зокрема Україна, 8 травня вшановують пам’ять загиблих у Другій світовій війні», – зазначив Зеленський, додавши, що досі незрозуміло, про який саме термін перемир’я говорить Путін.

Зеленський заявив, що, на його думку, Кремль прагне домогтися одно- або кількаденного перемир’я насамперед для того, щоб убезпечити свій щорічний військовий парад у Москві від можливих ударів з боку України. «Вони хочуть, щоб парад спокійно пройшов протягом кількох годин, а потім знову розпочати атаки. Ми не хочемо, щоб будь-яке перемир’я стало тактичним обманом з боку Російської Федерації», – пояснив очільник України.

Водночас глава держави зазначив, що підтримує ініціативи про припинення вогню, які сприяють захисту цивільного населення та обміну полоненими. «Ми завжди позитивно реагуємо на реальні пропозиції щодо припинення вогню з боку Росії, якщо такі є», – сказав він.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив українським дипломатам зв’язатися з представниками американського лідера Дональда Трампа, щоб уточнити зміст російської пропозиції про перемир’я на 9 травня.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години. За даними російської сторони, під час розмови Кремль заявив про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. Помічник президента РФ Юрій Ушаков стверджував, що Трамп підтримав цю ініціативу і нібито заявив, що угода про завершення війни «вже близька».

Теги: санкції Володимир Зеленський перемир'я переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua