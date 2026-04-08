Чи вплине перемир’я з Іраном на війну Ізраїлю проти «Хезболли»: заява Нетаньягу

Ізраїльський прем’єр наголосив, що перемир’я залежить від відкриття Іраном Ормузької протоки та припинення всіх атак на США, Ізраїль і країни Близького Сходу
фото: Reuters

Ізраїль підтримує рішення президента США Дональда Трампа про двотижневе припинення ударів по Ірану, однак це перемир’я не поширюється на Ліван. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, якого цитує Sky News.

За словами ізраїльського прем’єра, Ізраїль погоджується на паузу за умови негайного відкриття морських шляхів Іраном і повного припинення атак на США, Ізраїль та країни регіону. Крім того, Єрусалим підтримує зусилля Вашингтона, спрямовані на усунення ядерної, ракетної та терористичної загрози з боку Ірану.

Водночас позиція Нетаньягу суперечить заявам прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, який раніше стверджував, що пауза в бойових діях охоплює і Ліван.

Ситуація ускладнюється тим, що Ізраїль продовжує конфлікт із підтримуваним Іраном угрупованням «Хезболла», яке базується в Лівані. Наприкінці березня ізраїльська армія оголосила про розширення операції з метою створення так званої буферної зони на півдні країни.

За даними Міністерства охорони здоров’я Лівану, з 2 березня внаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 1530 людей, а понад мільйон стали вимушеними переселенцями. Таким чином, навіть на тлі дипломатичних зусиль щодо деескалації з Іраном, ризик подальшого загострення на ліванському напрямку залишається високим.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 квітня добігав кінця дедлайн, який президент США Дональд Трамп встановив Ірану, аби Тегеран відкрив Ормузьку протоку та погодився на укладення угоди. Американський лідер грозився вдарити по іранській цивільній інфраструктурі, якщо країна не виконає умови США. 

Своєю чергою Пакистан, який вже раніше виступав у ролі посередника між сторонами, закликав Трампа відтермінувати дедлайн ще на два тижні і дати шанс дипломатії, щоб зменшити темпи ескалації, дійти згоди і домовитись про припинення бойових дій.

Дедлайн Трампа для Ірану закінчувався о 03:00 год за київським часом. За декілька годин до цього президент США дав короткі коментарі західним ЗМІ, де розповів про перемовини з іранцями.

Згодом Дональд Трамп у своїй соціальній мережі опублікував допис, у якому оголосив про двотижневе перемир'я з Тегераном. Іранське керівництво теж вийшло з заявою та повідомило, що Тегеран погоджується на припинення вогню, а Ормузька протока буде частково відкрита.

Пізніше стало відомо, що Пакистан запропонував провести в Ісламабаді перші прямі переговори між Іраном та США, однак досі офіційних відповідей від американської та іранської сторін про підтримку цієї пропозиції немає. Пакистан запросив представників США та Ірану до Ісламабаду провести перемовини у п'ятницю, 10 квітня.

Щодо Ізраїлю, то Єрусалим також погодився на тимчасове перемир'я, але офіційних заяв від керівництва країни ще не було опубліковано. Відомо лише, що за даними CNN, ізраїльські посадовці залишилися незадоволеними, оскільки вважають, що військова операція проти Ірану могла принести більше результатів.

Варто зазначити, що і світові ціни на нафту різко знизилися на тлі деескалації конфлікту на Близькому Сході. 

До слова, американський президент Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати допоможуть вирішити проблему заторів у Ормузькій протоці, яку було заблоковано Іраном у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю.

