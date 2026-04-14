Лавров прибув до Китаю: серед тем переговорів – Україна

Лавров розпочав дводенний візит до Китаю

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув із офіційним візитом до Китаю. Попередньо, візит триватиме до завтра, 15 квітня. Про це повідомляє російське МЗС, пише «Главком».

У межах візиту заплановані переговори з його колегою Ваном Ї. Очікується, що сторони обговорять двосторонню співпрацю, подальші контакти на різних рівнях та взаємодію на міжнародній арені.

Зокрема, йдеться про координацію в межах ООН, БРІКС, ШОС, G20 та АТЕС.

Російське відомство повідомило, що серед тем переговорів також Україна та війна на Близькому Сході.

Нагадаємо, Китай висловив готовність продовжувати співпрацю з Росією в межах Ради Безпеки ООН.