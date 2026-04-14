Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лавров прибув до Китаю: серед тем переговорів – Україна

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
фото: російське МЗС

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прибув із офіційним візитом до Китаю. Попередньо, візит триватиме до завтра, 15 квітня. Про це повідомляє російське МЗС, пише «Главком».

У межах візиту заплановані переговори з його колегою Ваном Ї. Очікується, що сторони обговорять двосторонню співпрацю, подальші контакти на різних рівнях та взаємодію на міжнародній арені.

Зокрема, йдеться про координацію в межах ООН, БРІКС, ШОС, G20 та АТЕС.

Російське відомство повідомило, що серед тем переговорів також Україна та війна на Близькому Сході.

Нагадаємо, Китай висловив готовність продовжувати співпрацю з Росією в межах Ради Безпеки ООН. 

Теги: Китай Сергій Лавров переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua