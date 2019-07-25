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    Політика

    «Перевзулися». Фракція «Європейська солідарність» в Харківській міськраді припинила існування

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    Олександр Давтян вже очолює фракцію&nbsp;&laquo;Центр&raquo; - «Перевзулися». Фракція «Європейська солідарність» в Харківській міськраді припинила існування
    Олександр Давтян вже очолює фракцію «Центр»

    Замість фракції «ЄС» створена «Центр»

    Всі члени фракції «Європейська солідарність» в Харківській міськраді перейшли у новостворену фракцію «Центр».

    Про це повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

    «Повідомляємо про створення депутатської фракції Харківської міськради 7-го скликання «Центр», до складу фракції увійшло сім депутатів міськради. Головою фракції обрано Давтяна Олександра Саркісовича», - сказав Кернес, відкриваючи позачергову сесію міськради.

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    «Депутатська фракція Харківської міськради «Європейська солідарність» припинила свою діяльність», - додав він.

    До складу фракції «Центр» увійшли всі ті, хто до цього був у «Європейській солідарності»: Олександр Давтян, Станіслав Косінов, Сергій Куценко, Віталій Маляренко, Володимир Полозков, Ігор Романенко і Ірина Цвєткова.

    Вже колишня фракція Європейської солідарності
    Так виглядала фракція Європейської солідарності

    Нагадаємо, на парламентських виборах партія «Європейська солідарність» отримала 8,1% голосів.

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