«Перевзулися». Фракція «Європейська солідарність» в Харківській міськраді припинила існування



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Олександр Давтян вже очолює фракцію «Центр»

Замість фракції «ЄС» створена «Центр»

Всі члени фракції «Європейська солідарність» в Харківській міськраді перейшли у новостворену фракцію «Центр».

Про це повідомив міський голова Харкова Геннадій Кернес.

«Повідомляємо про створення депутатської фракції Харківської міськради 7-го скликання «Центр», до складу фракції увійшло сім депутатів міськради. Головою фракції обрано Давтяна Олександра Саркісовича», - сказав Кернес, відкриваючи позачергову сесію міськради.

«Депутатська фракція Харківської міськради «Європейська солідарність» припинила свою діяльність», - додав він.

До складу фракції «Центр» увійшли всі ті, хто до цього був у «Європейській солідарності»: Олександр Давтян, Станіслав Косінов, Сергій Куценко, Віталій Маляренко, Володимир Полозков, Ігор Романенко і Ірина Цвєткова.

Так виглядала фракція Європейської солідарності

Нагадаємо, на парламентських виборах партія «Європейська солідарність» отримала 8,1% голосів.