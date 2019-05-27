Соратник Гройсмана вже почав виборчу кампанію? Роздає велосипеди на окрузі Поплавського



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З 24 травня в Україні почалась виборча кампанія

Народний депутат, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Вадим Денисенко роздавав велосипеди у Благовіщенському та Гайворонському районах Кіровоградської області.

Велосипеди роздавали поштарям. Спереду на велосипедах висіла табличка за написом «Вадим Денисенко – Укрпошті».

«Знайшов можливість подарувати велосипеди поштарям Благовіщенського і Гайворонського районів», - написав нардеп.

Свій подарунок він пояснив тим, що все своє життя працював з поштарями. «І я прекрасно розумію, як це тягати кілько кілограмову сумку десятки кілометрів», - сказав Денисенко.

Також він підтримав зупинення рішення про скорочення відділень пошти.

Нагадаємо, Благовіщенський та Гайворонський райони розташовані в межах виборчого округу №101. В 2014 році по цьому округу до Верховної Ради був обраний Михайло Поплавський.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду, призначених на 21 липня.

Перед цим, 21 травня, президент Володимир Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання і призначив позачергові парламентські вибори.

Даний указ народні депутати від Народного фронту оскаржили в Конституційному Суді.