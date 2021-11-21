Петиція про напис «за кошти платників податків» на білбордах набрала 25 тисяч підписів

Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський

Петиція щодо вказування на всіх інформаційних матеріалах про використання бюджетних коштів фрази «за кошти платників податків» набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. Про це повідомили на Facebook-сторінці «Ціна держави».

«Політики, чиновники, депутати часто використовують кошти платників податків для особистого політичного піару. Робота, яку чиновники та депутати, повинні виконувати в щоденному режимі (будівництво доріг, об’єктів соціального призначення тощо) відповідно до умов найму роботодавцями (тобто виборцями) представляється як особисте досягнення окремо взятих людей. При чому не вказується за чий рахунок виконуються роботи, що може створювати у людей оманливе враження про джерела походження коштів на створення тих чи інших інфраструктурних об’єктів чи об’єктів соціального значення», – ідеться в тексті петиції, яку ініціював директор аналітичного центру CASE Ukraine Дмитро Боярчук.

Вимога полягає в тому, щоб розміщувати на всіх інформаційних матеріалах про діяльність, фінансовану коштом платників податків, напис «за кошти платників податків». Його розмір повинен становити не менш як 25% площі рекламного банера.

Треба сказати, що вимога охоплює й об’єкти, створені за позичені кошти.