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Нардеп В’ятрович пропонує знищити монумент «Батьківщини-Матері»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нардеп В’ятрович пропонує знищити монумент «Батьківщини-Матері»
Нардеп впевнений, переосмислення «Батьківщини-Матері» – це знущання з історії
фото: glavcom.ua

Нардеп В’ятрович вважає, що зміна назви й встановлення тризубу на монументі «Батьківщини-Матері» – це самообман

Зміна назви й встановлення тризубу на монументі «Батьківщини-Матері» – це самообман, а оптимальним рішенням став би демонтаж скульптури. Про це розповів Суспільному український історик, нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В’ятрович.

«Це монумент, який спотворює образ Києва. Якщо він не підлягає зносу з інженерних причин, або якщо становить мистецьку цінність, – я не мистецтвознавець, – то треба було зупинитися просто на демонтажі совєцького герба. Совєцький герб мав бути демонтований, я про це говорив від 2015 року, і я тішуся, що це нарешті сталося», – каже нардеп.

За словами В’ятровича, прикрашати тризубом скульптуру створену за радянських часів, перейменовувати її й вважати, що українці таким чином переосмислюють «Батьківщину-Матір» – це самообман.

«Щобільше, коли ми говоримо про переосмислення, треба розуміти, що якщо ми беремо щось чуже – а я вважаю, що це зразок чужої культури – то ми частково приймаємо це чуже. У нашій ситуації ми приймаємо частину совєцької тоталітарної культури. Це перше, що мене бентежить. Друге, що мене бентежить – загальне уявлення, що минуле легко переписати, просто почепивши синьо-жовті бірочки», – пояснює історик.

Володимир В’ятрович згадує про те, як Музей Великої Вітчизняної називають Музеєм війни за незалежність, що не відповідає дійсності.

«Тому продовження історії з цими перейменуваннями, спочатку «Україна-Мати», потім «Музей війни за незалежність» – це може стати небезпечними прецедентами. Щорса перейменуємо на Петлюру, усі рештки совєцького чи російського імперського, які в нас залишилися, перейменуємо на щось українське. Це самообман, який не дає можливості розуміти минуле таким, яким воно було, і засвоїти минулі досвіди», – розповідає Володимир.

Історик зазначає, що деякі елементи радянського минулого українцям треба залишити, щоб пам'ятати їх як щось пережити, проте точно не підфарбовуючи їх. За його словами, вся цінність пам'яті про минуле якраз в пам'яті про те, яким воно було насправді.

«Потім дітям розповідатимуть, що скульптуру з тризубом у 1981 році відкривав Леонід Брежнєв. Зараз уже поширюється міф про те, що там тризуб завжди був якось іманентно зашитий – бо в неї, бачте, дві руки і голова, і це складалося в тризуб. Мовляв, вся київська інтелігенція про це знала», – розповідає Володимир.

Нардеп впевнений, переосмислення «Батьківщини-Матері» – це знущання з історії, адже це конкретна скульптура, збудована в конкретний час з конкретною метою.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.

Раніше повідомлялося, що монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Нещодавно на оновленій «Батьківщині-матері» знайшовся ще один радянський символ.

Зауважимо, макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко.

До слова, у Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».

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Теги: Київ монумент депутат

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