Швейцарія збирається арештувати активи соратника Януковича

Якщо після закінчення судового розгляду активи Іванющенка будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті до України

Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків

Швейцарський уряд збирається конфіскувати активи на суму понад 100 млн швейцарських франків ($104 млн) у Юрія Іванющенка, соратника експрезидента України Віктора Януковича. Про це йдеться у заяві уряду, пише «Європейська правда».

«На своєму засіданні 25 травня 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення про порушення справи про адміністративну конфіскацію активів, заморожених у Швейцарії після української революції у лютому 2014 року. Таким чином, Швейцарія підтримує Україну, яка стикається з певними труднощами у своїх зусиллях щодо конфіскації цих активів. Ці труднощі посилилися з початком війни в Україні», - йдеться у повідомленні.

Сьогоднішнє рішення не пов'язане із санкціями, запровадженими проти Росії у 2022 році.

Федеральна рада доручила Міністерству фінансів порушити справу про конфіскацію у Федеральному адміністративному суді (FAC). Судовий розгляд стосується активів Юрія Іванющенка та його сім'ї на суму понад 100 мільйонів швейцарських франків.

«FAC визначить, чи дотримані умови конфіскації. Якщо після закінчення судового розгляду активи будуть остаточно конфісковані, вони будуть повернуті до України», – йдеться у повідомленні.

Процедура конфіскації заснована на Законі про іноземні незаконні активи (FIAA), який застосовується лише у виняткових випадках. Він дозволяє конфіскацію активів іноземних політично значущих осіб, але за дотримання суворих умов. Зокрема необхідно, щоб судова система іноземної держави намагалася конфіскувати активи, але не змогла цього зробити.

Нагадаємо, у липні 2019 прокуратура закрила кримінальну справу проти колишнього «регіонала» та соратника Януковича Юрія Іванющенка. У зв’язку з цим поліція зняла його з розшуку.

Ексдепутата від «Партії Регіонів» Юрія Іванющенка називають «Юрою Єнакіївським» (чоловік родом з Єнакієвого — ред.). Після втечі ексрегіонала з України його оголосили у міжнародний розшук. Прокуратура почала розслідування двох кримінальних проваджень щодо розкрадання 177 мільйонів гривень так званих «кіотських коштів», які були виділені на утеплення та ремонт шкіл Донецької, Луганської областей та рейдерське захоплення Одеського ринку «7-й кілометр». У березні 2017 року два провадження об’єднали в одну справу, також стало відомо про нібито закриття справ щодо ексрегіонала, а у травні того ж року генеральний прокурор Юрій Луценко назвав це поразкою відомства. Втім на інформаційний запит журналістки Громадського у ГПУ відповіли, що слідство за підозрою Іванющенку зупинено, але рішення про закриття кримінальних проваджень на підставі ухвали суду не приймались. У березні 2018 року він зник із санкційного списку ЄС.