Рада обрала голову Комітету з питань свободи слова

У Комітеті з питань свободи слова вже чотири нардепи

Верховна Рада України обрала головою Комітету з питань свободи слова представника фракції «Голос» Ярослава Юрчишина. «За» проголосували 247 нардепів.

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На порядок денний також виносилась постанову фракції «Європейська солідарність» про призначення Ростислава Павленка головою Комітету свободи слова.

«Зала підтримала пана Юрчишина. Що ж, чекаємо від «Голосу» тепер активну позицію щодо олігархічного марафону, закритих телеканалів, політичної цензури, захисту журналістів і повернення їх в кулуари ВР», – написала на своїй сторінці у Facebook депутатка від «ЄС» Ірина Геращенко.

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Колега Юрчишина по фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що таким в чином в Комітеті з питань свободи слова вже чотири члени: Юрчишин, Брагар, Швець, Шуфрич. «Але він (Шуфрич – ред.) поки ходити на засідання не зможе», – додав нардеп.

Нагадаємо, 20 вересня відбулася історична подія – Верховна Рада України усунула з посади голови комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича. Це один з перших нардепів, який поповнив Реєстр зрадників.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада роздумує, що робити з Комітетом свободи слова, який очолює заарештований Шуфрич. Він налічує лише три нардепи, тому не виключено, що його приєднають до якогось іншого комітету.