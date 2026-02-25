Півненко, Мережко та Прокопенко. Зеленський підписав укази про присвоєння військових звань

Президент присвоїв військове звання генерал-майора бригадному генералу Півненку

Сьогодні, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння спеціального та військового звання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на укази №191-200/2026.

Президент наказав:

присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Скорбатюку Віталію Вікторовичу – першому заступнику начальника регіонального управління – начальнику штабу Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України;

присвоїти спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту полковнику служби цивільного захисту Захарчуку Володимиру Володимировичу – начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Рівненській області;

присвоїти спеціальне звання генерал-майора служби цивільного захисту полковнику служби цивільного захисту Хижняку Андрію Анатолійовичу – начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області;

присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Півненку Олександру Сергійовичу – командувачу Національної гвардії України;

присвоїти військове звання бригадний генерал полковнику Прокопенку Денису Геннадійовичу – командиру 1 корпусу Національної гвардії України «Азов»;

присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Шевчуку Олександру Миколайовичу – начальникові Департаменту внутрішньої безпеки (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України;

присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Пархоменку Юрію Олександровичу – начальникові Головного управління Національної поліції у Вінницькій області;

присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Дуці Сергію Олександровичу – першому заступнику начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України;

присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Мережку Ярославу Вікторовичу – заступнику Голови Служби безпеки України;

присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Рудницькому Івану Львовичу – заступнику Голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, 25 лютого президент Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Герой України військовим Сил безпеки та оборони. Глава держави також нагородив захисників орденами й медалями та присвоїв військові звання.