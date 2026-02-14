Головна Країна Події в Україні
Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана
Зеленський заявив, що ЗСУ нині захищають від російського вторгнення також і Угорщину, тож Орбан може не турбуватися про безпеку
Президент наголосив, що наразі саме українська армія є найсильнішою у Європі

Президент України Володимир Зеленський делікатно висміяв прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Про це повідомляє «Главком».

«Саме українці тримають європейський фронт. За нами стоять незалежна Польща та вільні Балтійські країни, можливо, суверенна Молдова та Румунія без диктатури. І навіть один Віктор (прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, – ред.) може думати лише про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати армію, щоб зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Віктор Орбан заявив, що один із командирів української армії погрожує військовим вторгненням його країні.

Орбан наголосив, що серйозно сприймає такі погрози, і що Україна становить загрозу для Угорщини.

«Будувати та утримувати величезну українську армію за європейські гроші суперечить інтересам безпеки Угорщини. Я бачу ризик того, що дедалі сильніша українська армія буде на східних кордонах Угорщини», – сказав він.

 

Читайте також:

Теги: армія українці Віктор Орбан Володимир Зеленський фронт

