Польський дипломат назвав українські міста, які його здивували під час війни

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Польський дипломат назвав українські міста, які його здивували під час війни
Пьотр Лукасевич: Ми глибоко переживаємо загибель кожного з киян, які трапляються від час ракетних обстрілів
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні: «Був здивований тим, як ці міста дають собі раду – лише у 20-30 кілометрах від лінії фронту»

Тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич поділився враженнями від поїздок до прифронтових регіонів. Він наголосив, що приклад Харкова, Одеси та Сум є вагомим уроком для всієї Європи щодо того, як зберігати цивілізацію під постійними обстрілами. Про це дипломат розповів в інтерв’ю «Главкому», присвяченому четвертим роковинам початку великої війни.

Пьотр Лукасевич зізнався, що був глибоко вражений візитами до Харкова та Одеси. За його словами, попри те, що лінія фронту проходить лише за 20–30 км, а міста атакують не лише дронами, а й КАБами, вони залишаються взірцем порядку.

«Пару тижнів тому я був у Харкові, який справді є прифронтовим містом. Як і Одеса, яку я відвідував минулого року… Був здивований тим, як ці міста дають собі раду – лише у 20-30 кілометрах від лінії фронту. Адже туди долітають не тільки ракети чи дрони, але й КАБи… Але міста чисті, сніг прибраний, електрика є – бо влада і населення співпрацюють. Такі героїчні міста, як Харків, Суми, Одеса, Київ показують Європі, як протистояти російському варварству», – зазначив дипломат.

Дипломат підтвердив, що польська амбасада, як і весь Київ, відчуває на собі запеклість російських атак на інфраструктуру. Хоча центр столиці потерпає від вимкнень світла та води дещо менше за лівий берег, дипломати розділяють усі труднощі киян.

«Трапляються відключення – і електроенергії, і води. Але амбасада розташована в центрі міста, де багато інших дипломатичних установ, тому такі відключення стаються рідше, ніж на лівому березі столиці. Хоча останній рік ми відчуваємо ту особливу запеклість, з якою Росія атакує вашу інфраструктуру. Відчуваємо і те, що Київ – не будучи прифронтовим – став одним з тих міст, які обстрілюють найбільше. Ми глибоко переживаємо загибель кожного з киян, які трапляються від час ракетних обстрілів. Пам’ятаємо про кожну жертву», – розповів Лукасевич.

Нагадаємо, Зеленський відзначив Харків за підготовку енергетики до роботи в умовах російських обстрілів. Також очільник Міністерства енергетики Денис Шмигаль повідомив, що влада прифронтового Харкова була готова до нових масштабних російських ударів по об'єктах енергетичної системи у зимовий період, а керівництво Києва – ні.

Теги: Пьотр Лукасевич війна Україна дипломатія Польща

