Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях

Президент України Володимир Зеленський провів черговий селектор щодо критичної ситуації в енергосистемі станом на 10 лютого 2026 року. Попри героїчні зусилля ремонтних бригад, глава держави висловив невдоволення роботою окремих представників місцевої влади та Повітряних сил через неефективність захисту та підтримки громадян у кризових умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що не в усіх громадах проблеми з енергопостачанням вирішуються оперативно.

«Детально обговорили звіти із Сумщини, Харківщини й Полтавщини, де зараз найскладніше з електропостачанням. Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою», – зазначив Зеленський.

Глава держави поставив жорстку вимогу перед військовим керівництвом щодо нарощування оперативних можливостей ППО.

«Повітряні сили ЗСУ мають діяти теж значно оперативніше, щоб наростити, як це було вже визначено, можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від «шахедів» та інших ударних дронів. Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються», – повідомив Зеленський.

Через специфіку забудови в Одеській області, де велика кількість приватних та багатоповерхових будинків залежить виключно від електроопалення, вживаються додаткові заходи безпеки.

«У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, станом на 10 лютого 2026 року у столиці склалася критична ситуація з теплопостачанням. Майже 1,4 тис. житлових будинків залишаються без опалення через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії.