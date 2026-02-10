Головна Країна Політика
search button user button menu button

Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Глава держави поставив жорстку вимогу перед військовим керівництвом щодо нарощування оперативних можливостей ППО

Президент України Володимир Зеленський провів черговий селектор щодо критичної ситуації в енергосистемі станом на 10 лютого 2026 року. Попри героїчні зусилля ремонтних бригад, глава держави висловив невдоволення роботою окремих представників місцевої влади та Повітряних сил через неефективність захисту та підтримки громадян у кризових умовах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський наголосив, що не в усіх громадах проблеми з енергопостачанням вирішуються оперативно.

«Детально обговорили звіти із Сумщини, Харківщини й Полтавщини, де зараз найскладніше з електропостачанням. Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки. Також є питання по містах Дніпровщини, зокрема по Кривому Рогу. Реакція влади на місцях на тривалі відключення та повʼязані із цим проблеми часто є запізнілою», – зазначив Зеленський.

Глава держави поставив жорстку вимогу перед військовим керівництвом щодо нарощування оперативних можливостей ППО.

«Повітряні сили ЗСУ мають діяти теж значно оперативніше, щоб наростити, як це було вже визначено, можливості захисту Харківщини й інших областей, що межують із Росією, від «шахедів» та інших ударних дронів. Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються», – повідомив Зеленський.

Через специфіку забудови в Одеській області, де велика кількість приватних та багатоповерхових будинків залежить виключно від електроопалення, вживаються додаткові заходи безпеки.

«У частині громад Одеської області вживаються додаткові заходи для підтримки людей, чиї будинки на електроопаленні. Важливо, щоб по кожному такому будинку була чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, станом на 10 лютого 2026 року у столиці склалася критична ситуація з теплопостачанням. Майже 1,4 тис. житлових будинків залишаються без опалення через пошкодження енергетичної інфраструктури та локальні аварії.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський енергетика електроенергія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент поставив завдання Міністерству оборони та Повітряним силам домогтися від союзників жорсткого графіку постачання ракет
Енергетична тривога. Зеленський розповів, де найкритичніша ситуація
Вчора, 14:24
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
Зеленський відповів на питання, чи довіряє він гарантіям безпеки США
7 лютого, 13:14
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
Дипломатичний скандал з Угорщиною, програма «СвітлоДім». Головне за 28 січня 2026 року
28 сiчня, 21:28
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Аварійні відключення світла запроваджено 27 січня 2026 року у кількох областях
27 сiчня, 08:10
В компанії зазначили, що російські атаки спрямовані по підстанціям, які є найчутливішою частиною енергетики України
ДТЕК показав теплоелектростанцію після російських обстрілів
26 сiчня, 17:56
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
Переговори в Абу-Дабі, надбавки енергетикам, внесено заставу за Тимошенко. Головне за 23 січня 2026
23 сiчня, 21:35
Пріоритетом для РФ залишається забезпечення попиту на електроенергію на Далекому Сході
Китай припинив імпорт електроенергії з РФ – Reuters
16 сiчня, 18:54
Зеленський доручив уряду підготувати перегляд правил щодо комендантської години
Надзвичайна ситуація в енергетиці. Зеленський пояснив, що це означає
14 сiчня, 19:51
Експерт звернув увагу, що боргова криза вже безпосередньо загрожує стабільності енергетичних компаній
Боргова криза загрожує функціонуванню енергокомпаній – Рябцев
12 сiчня, 16:41

Політика

Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
Рада ухвалила новий закон для альтернативної енергетики
Оглядачі Welt розкрили, де навесні Росія готує новий наступ
Оглядачі Welt розкрили, де навесні Росія готує новий наступ
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
«Контракт 18-24». Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку
«Контракт 18-24». Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку
Терехов: Україні потрібні гарантії безпеки на століття, а не на наступних кілька років
Терехов: Україні потрібні гарантії безпеки на століття, а не на наступних кілька років
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина
Засудженого нардепа Христенка кинула дружина

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua