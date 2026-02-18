Головна Країна Політика
Перемовини у Женеві: Зеленський розповів про прогрес у військовому напрямку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Перемовини у Женеві: Зеленський розповів про прогрес у військовому напрямку
Зустріч України, США та РФ 17 лютого в Женеві
фото: Рустем Умєров/Telegram

Президент наголосив, що переговорники не могли передати всі деталі по телефону

Президент України Володимир Зеленський заслухав першу попередню доповідь української переговорної групи за результатами зустрічей із представниками США та РФ у Женеві (17–18 лютого 2026 року). За словами глави держави, військовий блок делегації досяг значного порозуміння щодо механізмів припинення вогню, тоді як у політичній площині суттєвого прориву поки не зафіксовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Найбільш оптимістичні новини надійшли від військової підгрупи:

«Передусім, ви знаєте, є два напрямки: військовий і політичний. Тут хочу сказати, що всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене. Більше деталей буде по поверненню від моєї групи. Але поки що те, що я почув, що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони, в принципі, там майже про все домовилися. Моніторинг буде точно за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. Всі інші деталі: де, як моніторити, технічні нюанси – все це мені генерал Гнатов доповість у більш ширшому варіанті по поверненню», – зазначив Зеленський.

На відміну від військового напрямку, політичні переговори між Україною та РФ (під кураторством Стіва Віткоффа від США) залишаються вкрай важкими.

«Що стосується політичної складової. Це всі чутливі питання, про які ви знаєте: схід, станція (ЗАЕС) тощо. Всі чутливі питання. Також по поверненню буде більш ширша доповідь. Ми бачимо, що є напрацювання. Поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. І тому також всі ці нюанси мені моя підгрупа покаже. Тобто в напрямку військовому прогрес я почув, у напрямку політичному – був діалог, домовилися йти далі, домовилися продовжувати. Там такого прогресу, як у військовому плані, я не почув. Але знову-таки підкреслюю: моя група сказала, що вони не можуть по телефону все мені доповісти. Хочуть, але не можуть поки що. І по поверненню буде більше розуміння», – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що переговорники не могли передати всі деталі по телефону.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Нагадаємо, перед сьогоднішнім початком переговорів у Женеві президент Володимир Зеленський провів нараду з українською командою. «Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень», – наголосив глава держави.

Як повідомлялось, у Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

 До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.

Теги: Володимир Зеленський переговори Україна росія

