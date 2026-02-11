Росія ігнорує «енергетичне перемир’я» та вагається щодо зустрічі в Маямі

Попередньо зустріч запланована на наступний тиждень

Президент України Володимир Зеленський повідомив про відсутність конструктивної відповіді від Кремля на ініціативу США щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Попри готовність України до нового раунду перемовин у Маямі вже наступного тижня, російська сторона досі не підтвердила свою участь, що ставить під загрозу чергову спробу деескалації. Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише «Главком».

Американська сторона на перемовинах в ОАЕ запропонувала Україні та РФ чергову ініціативу щодо деескалації ударів по об'єктах енергетики. Україна негайно підтвердила свою згоду, проте Росія фактично відкинула цю пропозицію діями на полі бою.

«Відповіді від росіян ми не отримали. Напевно, навпаки, треба сказати: ми отримали відповідь у виді дронів та ракетних атак. Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові поки що», – констатував Зеленський.

Як відомо, що після раунду в Абу-Дабі (4–5 лютого) енергосистема України зазнала масованих ударів, які пошкодили ключові магістральні мережі та теплові електростанції.

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок знеструмлені споживачі у Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Нагадаємо, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Як повідомлялося, ситуація в енергетиці залишається дуже складною. Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися.

До слова, Дарницька ТЕЦ у Києві тимчасово зупинила роботу через серйозні руйнування, яких зазнала внаслідок масштабного обстрілу Росією енергетичної інфраструктури України в ніч на вівторок, 3 лютого.