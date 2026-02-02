Головна Країна Політика
Зеленський продовжив санкції проти Фірташа та соратника Медведчука

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський продовжив санкції проти Фірташа та соратника Медведчука
Глава держави наголосив, що усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування
фото: Офіс президента

Україна синхронізувала санкційні рішення з Британією та продовжила санкції, у яких спливав термін

Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій із Великою Британією та продовження санкцій, у яких спливав термін дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу держави.

Перший указ стосується продовження санкцій проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа й застосування санкцій щодо осіб із його близького оточення та підконтрольної йому компанії. «Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування», – зазначив президент.

Другий указ стосується продовження санкцій проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха, народного депутата Віктора Медведчука, а саме – проти Тараса Козака та восьми повʼязаних із ним компаній, що займаються проросійською пропагандою.

«Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту», – додав глава держави.

Варто зазначити, що ще в січні 2023 року Глава держави позбавив Тараса Козака громадянства України на підставі матеріалів, які підготували Служба безпеки України та Державна міграційна служба.

Нагадаємо, Україна продовжує системний тиск на економічні та цифрові інструменти російської агресії. Президент Володимир Зеленський підписав указ, що вводить у дію рішення РНБО про масштабні санкції проти компаній, які забезпечують роботу російського танкерного флоту, а також проти осіб, відповідальних за кібератаки та пропаганду.

Це рішення стало черговим кроком у межах синхронізації обмежень із Європейським Союзом, який нещодавно також посилив тиск на рупори Кремля. Ключовим елементом нового пакета стали обмеження проти логістичних компаній, що обслуговують російські танкери. Йдеться про судна, які перевозять нафту в обхід міжнародного «цінової стелі».

До слова, Рада ЄС продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній з Росії, які відповідальні за гібридні дестабілізуючі дії РФ за кордоном проти Європейського Союзу. Індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії продовжено до 9 жовтня 2026 року. Санкції застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізаційні дії РФ за кордоном. Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. Також фізичним особам заборонений в’їзд і транзит через територію ЄС.

Теги: санкції Володимир Зеленський Дмитро Фірташ Тарас Козак Віктор Медведчук

