Як Порошенко на трасі скуплявся (фото)

Колишнй керівник держави не зміг встояти перед городиною селян Черкащини

П’ятий президент України вирішив запастися смаколиками під час подорожі до Канева

Подорожуючи разом із дружиною автомобільним транспортом до Канева, колишній президент України Петро Порошенко зупинився на трасі, де селяни продавали продукцію власного виробництва, щоб поспілкуватися із людьми та придбати фрукти і овочі.

«Дорогою до Канева нам з Мариною довелося зупинитися. Просто неможливо було проїхати повз. Кавуни, виноград, яблука, сливи та гриби – і це все свіже, наше, українське. Вирощене дбайливими руками мешканців Черкащини, принесено з лісу та городу», – Зазначив ексочільник держави.

«Дякую вам, мої любі, за вашу працю, за ваші натомлені руки, за вашу повагу і любов до нашої землі. А ще – за неймовірну підтримку, яку я відчув сьогодні, та віру у нашу спільну перемогу!», – підсумував він.

Нагадаємо, Марина Порошенко показала свій диво-сад. Дружина експрезидента розповіла, що мріє перетворити свій дім на ботанічний парк, і більше десяти років працює над цим задумом.

Раніше Марина Порошенко хвалилася урожаєм, який виріс на присадибній ділянці. На охайних грядках виростила традиційний український набір: огірки, кабачки, помідори тощо.

Нещодавно Петро Порошенко та його дружина Марина відсвяткували муслінове весілля.

Читайте також: