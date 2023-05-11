Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених
фото ілюстративне

Кампанія міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності

Завербовані російські ув'язнені стали основним джерелом новобранців для масштабних операцій групи «Вагнер» в Україні. Для участі у бойових діях лише у квітні 2023 року записалося до 10 тис. засуджених. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, ПВК «Вагнера» швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з міноборони загострилася.

«Кампанія міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності, намагаючись уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення», – зазначається у зведенні.

Як повідомлялося, в указі російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори є два розділи з позначкою «таємно».

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну.  Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму. 

Теги: ПВК Вагнера британська розвідка населення влада військові Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протистояння Гіркіна та Пригожина триває
Терорист Гіркін обурився через заклик Пригожина завершити війну проти України
15 квiтня, 15:58
Наслідки вибуху в Бєлгороді
Російські літаки скидають бомби на голови громадян РФ: названо причину вибуху в Бєлгороді
21 квiтня, 01:06
Одним із компонентів російської дезінформації є відмивання повідомлень, коли Росія просуває інформацію від довірених осіб
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України
19 квiтня, 09:19
у Бундестазі схвалили закупівлю для армії 50 БМП Puma, з якими були проблеми на навчаннях
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Лавров вкотре поскандалив під час свого виступу
Лавров виступив на засіданні Ради безпеки ООН і накинувся на США
24 квiтня, 18:54
Богдан Демчук мужньо захищав Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо Богдана Демчука, який обороняв Маріуполь
3 травня, 09:00
Павла Лебедя вмовляли залишити посаду намісника Києво-Печерської лаври
Влада пропонувала відправити Павла Лебедя у відставку – священник УПЦ(МП)
30 квiтня, 12:27
Тайвань готується отримати потужну військову допомогу від США
Яку зброю отримає Тайвань від США? Офіційна відповідь острова
8 травня, 17:30
Із нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди
«Держава стоїть, бо ви воюєте гідно»: Зеленський привітав піхотинців
6 травня, 17:42

Політика

Атака безпілотників на Кремль: Пєсков розповів про «замах» на Путіна
Атака безпілотників на Кремль: Пєсков розповів про «замах» на Путіна
Чи покинуть «вагнерівці» Бахмут? Кремль дав відповідь щодо заяв Пригожина
Чи покинуть «вагнерівці» Бахмут? Кремль дав відповідь щодо заяв Пригожина
Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених
Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених
«Найнебезпечніший дурень»: NYT пояснила, в якому становищі опинився Путін
«Найнебезпечніший дурень»: NYT пояснила, в якому становищі опинився Путін
Мобілізація в Росії: Міноборони вказало на приховані пункти указу Путіна
Мобілізація в Росії: Міноборони вказало на приховані пункти указу Путіна
На кордоні між Азербайджаном і Вірменією стрілянина, є поранені військові
На кордоні між Азербайджаном і Вірменією стрілянина, є поранені військові

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
4296
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4205
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
4128
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
3308
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
2974
Аморальні та хитрі. Хто підримав Путіна 9 травня

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту