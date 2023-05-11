Британська розвідка пояснила, як «Вагнер» та міноборони ділять ув'язнених

Кампанія міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності

Завербовані російські ув'язнені стали основним джерелом новобранців для масштабних операцій групи «Вагнер» в Україні. Для участі у бойових діях лише у квітні 2023 року записалося до 10 тис. засуджених. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як наголошується у зведенні, ПВК «Вагнера» швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023 року, коли її публічна ворожнеча з міноборони загострилася.

«Кампанія міноборони з вербування ув'язнених є частиною більш широких та інтенсивних зусиль російських збройних сил щодо збільшення своєї чисельності, намагаючись уникнути запровадження нової обов'язкової мобілізації, яка була б дуже непопулярною серед російського населення», – зазначається у зведенні.

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Як повідомлялося, в указі російського диктатора Володимира Путіна про призов резервістів на військові збори є два розділи з позначкою «таємно».

Нагадаємо, за повідомленням британської розвідки російська влада, аби відтермінувати нову відкриту обов'язкову мобілізацію у країні, націлилася на робітників-мігрантів із Центральної Азії в Росії для відправки на війну. Як зазначається у зведенні, вербувальники відвідували мечеті та імміграційні служби для найму.