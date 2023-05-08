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Зеленський встановив на 9 травня нове свято

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський встановив на 9 травня нове свято
фото: armyinform

Володимир Зеленський: «Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу».

Президент України Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні День Європи, який буде відзначатися щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу. Про це повідомляє пресслужба президентва.

«Усвідомлюючи європейську ідентичність Українського народу, з метою зміцнення єдності народів Європи, забезпечення миру, безпеки й стабільності на Європейському континенті, засвідчуючи відданість ідеалам та цінностям демократії, підтримуючи ініціативи молодіжних та інших громадських об’єднань, постановляю:

1. Установити в Україні День Європи, який відзначати щороку 9 травня спільно з державами Європейського Союзу.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 19 квітня 2003 року № 339/2003 «Про День Європи».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування».

Нагадаємо, президент Зеленський також пропонує відзначати День пам’яті та перемоги над нацизмом 8 травня.

Теги: Володимир Зеленський День Європи

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