«Він був убитий»: депутатка – наречена Полякова зробила заяву про смерть коханого
Нардепка Анна Скороход повідомила нові подробиці про загибель Антона Полякова
Смерть парламентаря Антона Полякова нині розслідується правоохоронними органами. Його наречена, народна депутатка Анна Скороход в програмі «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24» зробила страшну заяву з приводу загибелі політика.
«Ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь нісенітницю, яку придумує пан Єнін (Євгеній Єнін, перший заступник Міністра внутрішніх справ України – ред.). Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх стригти під одну гребінку», – сказала нардепка.
На тілі народного депутата Антона Полякова був слід від удушення, заявила Анна Скороход.
«Я буду повторювати завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. А як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося. У мене виникає питання, чому не було заарештовано фігурантів того вечора – таксист і дві людини, які були з Антоном у ресторані. У мене питання, чому не були проведені токсикологічні експертизи, і взагалі, якісь експертизи були зроблені. Наскільки я володію інформацією, жодних. У мене є питання, чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї. Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня і початок 8 жовтня», – сказала вона.
Скороход звинуватила правоохоронців у брехні та небажанні розкрити справу.
«Говорити, що все робиться і все буде зрозуміло – це брехня. Не робиться нічого. З боку правоохоронних органів нічого, окрім брехні та якоїсь дозованої інформації про наркотики, не надходить. Я думаю, що якби були зацікавлені розкрити справу, то розкрили б відразу по гарячих слідах. Тому, я думаю, що тут не все так просто. З огляду на позицію Антона, його висловлювання в політикумі та те, що і як Антон себе позиціонував, я думаю, все не так просто», – сказала вона.
Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.
За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.
Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.
Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.