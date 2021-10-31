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    «Він був убитий»: депутатка – наречена Полякова зробила заяву про смерть коханого

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    На тілі Полякова був слід від удушення &ndash; Скороход - «Він був убитий»: депутатка – наречена Полякова зробила заяву про смерть коханого
    На тілі Полякова був слід від удушення – Скороход
    Фото з відкритих джерел

    Нардепка Анна Скороход повідомила нові подробиці про загибель Антона Полякова

    Смерть парламентаря Антона Полякова нині розслідується правоохоронними органами. Його наречена, народна депутатка Анна Скороход в програмі «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24» зробила страшну заяву з приводу загибелі політика.

    «Ми були заручені. Ми повинні були розписатися на його день народження, він дуже цього хотів, тому що для нього це було свято. Тому я скоріше не просто друг, а кохана жінка. Мені дуже неприємний весь цей бруд, який ллється, лився, ця брехня, яка поширюється, зокрема правоохоронними органами, і яка не має нічого спільного з правдою. Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий, і не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики, або ще якусь нісенітницю, яку придумує пан Єнін (Євгеній Єнін, перший заступник Міністра внутрішніх справ України – ред.). Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх стригти під одну гребінку», – сказала нардепка.

    На тілі народного депутата Антона Полякова був слід від удушення, заявила Анна Скороход.

    «Я буду повторювати завжди, поки не доб'юся правди, що Антона Полякова вбили. А як і хто, я думаю, ми з вами дізнаємося. У мене виникає питання, чому не було заарештовано фігурантів того вечора – таксист і дві людини, які були з Антоном у ресторані. У мене питання, чому не були проведені токсикологічні експертизи, і взагалі, якісь експертизи були зроблені. Наскільки я володію інформацією, жодних. У мене є питання, чому до сьогодні не пояснили борозну на шиї. Там був дуже чіткий слід від удушення. Я не розумію, чому досі не відновили події взагалі життя Антона за 7 жовтня і початок 8 жовтня», – сказала вона.

    Скороход звинуватила правоохоронців у брехні та небажанні розкрити справу.

    «Говорити, що все робиться і все буде зрозуміло – це брехня. Не робиться нічого. З боку правоохоронних органів нічого, окрім брехні та якоїсь дозованої інформації про наркотики, не надходить. Я думаю, що якби були зацікавлені розкрити справу, то розкрили б відразу по гарячих слідах. Тому, я думаю, що тут не все так просто. З огляду на позицію Антона, його висловлювання в політикумі та те, що і як Антон себе позиціонував, я думаю, все не так просто», – сказала вона.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Зазначимо, відео останніх хвилин життя нардепа Полякова злили в мережу.

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    Теги: таксі політика смерть наркотики Анна Скороход Антон Поляков
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    «Він був убитий»: депутатка – наречена Полякова зробила заяву про смерть коханого