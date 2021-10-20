Соратник Порошенка назвав основну мету президентського закону про олігархів

«Тиск влади на медіа – це перша ознака авторитарних тоталітарних режимів», – Гончаренко

Офіс президента тисне на суспільне телебачення і завдяки закону про олігархів хоче встановити контроль над приватними телеканалами, заявив нардеп від «Європейської солідарності», лідером якої є Петро Порошенко, Олексій Гончаренко в ефірі «Україна 24», коментуючи скандал навколо Суспільного.

«Ми бачимо закон про так звану деолігархізацію, а насправді – про узурпацію влади, основна мета якого – взяти під контроль медіа. І тому це дуже все небезпечно, і ми маємо боронити свободу слова усіма доступними засобами», – переконаний політик.

Він додав, що тиск влади на медіа – це перша ознака авторитарних тоталітарних режимів.

«І режим Зеленського швидко рухається до цього. І це дуже небезпечна тенденція», – попередив Гончаренко.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

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