Польський дипломат скаржиться, що Україна досі не повернула католикам костели, захоплені більшовиками



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Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі Фото: Главком

Бартош Ціхоцький на питання про проблеми української меншини у Польщі відповів взаємними претензіями

У Польщі немає обмежень релігійних чи освітніх прав українців. Таке переконання висловив Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому».

Натомість, на думку посла, в Україні костели, які були захоплені більшовиками, досі не повернули католицькій громаді, причому поляки в Україні зараз не становлять більшості серед католиків.

Ще одна претензія – реформа освіти в Україні «У результаті української освітньої реформи погіршилися умови роботи польських шкіл, польським за походженням дітям складніше долучатися до польської науки й освіти. Я розумію, що, можливо, польський уряд робить не все так, як би цього хотіла нацменшина. Але загалом ситуація відрізняється щодо українських дітей у Польщі і польських в Україні», – сказав Бартош Ціхоцькі.

На критику польської влади з уст голови Об’єднання українців у Польщі Петра Тими, посол Польщі відповів, що заяви пана Тими і його партійна активність не допомагають зрозуміти ситуацію українців у Польщі. «Це ускладнює розвиток нормальної урядової політики співпраці з нацменшиною. Але це справа української національної меншини, яких вона обирає представників. Коли я був заступником міністра закордонних справ, то також відповідав за деякі питання, пов’язані з польською діаспорою за кордоном. Мені здається, що поляки й українці не надто відрізняються один від одного. За кордоном ми дуже добре асимілюємося і не особливо співпрацюємо між собою та зі столицями наших рідних країн. Я не думаю, що пан Тима представляє 1,5–2 млн українців, які у нас проживають. Однак це окрема тема», – сказав Бартош Ціхоцькі.

Нагадаємо, голова Об’єднання українців у Польщі Петро Тима у виданні «Збруч» про руйнування пам’яток української історії висловився так: «Наш біль – це цілковито стерте з лиця землі людське поселення, церква, будинки та їхні мешканці. Цей біль – це універсальний досвід наших дідів, батьків, це біль, присутній у нас донині, дотепер. Це біль, який забирає віру й надію. Біль, який постійно протягом 72 років у нас присутній. Він наростає після чергових ударів історичної політики польської держави. Нею оперують цинічні політики, чиновники, в тренді і нарід, що прагне ворога і найправдивіших правд»

Зазначимо, у червні минулого року у Перемишлі у Польщі без інцидентів пройшла традиційна релігійна хода українців у пам’ять про вояків УНР, похованих у Пікуличах на околиці міста, у якій взяли участь понад тисячу осіб – делегації зі Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей.