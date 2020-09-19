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    Міська влада Києва працює над гендерним паспортом

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    Найбільший розрив у розмірі пенсій&nbsp;за вислугу років. Середня пенсія серед чоловіків за цією статтею становить 10438 гривень. Серед жінок &ndash; 2639 - Міська влада Києва працює над гендерним паспортом
    Найбільший розрив у розмірі пенсій за вислугу років. Середня пенсія серед чоловіків за цією статтею становить 10438 гривень. Серед жінок – 2639

    Виявлено, що розмір пенсій жінок та чоловіків у Києві за деякими статтями відрізняється у чотири рази

    Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, підсумовуючи результати публічної презентації першої частини гендерного паспорту Києва.

    «Для міської влади гендерний паспорт не є завданням просто зібрати цифри та підрахувати кількість жінок і чоловіків. Завдання, яке було поставлено експертам, – показати всі розриви в усіх соціальних групах, адже це потрібно для оптимізації бюджетування», – зазначила Марина Хонда.

    Чиновниця навела приклад із пенсіонерами. За її словами, у місті мешкають 696 896 пенсіонерів. Більшість із них – жінки (понад 424 тисячі). Але якщо подивитися на розмір пенсій, то розриви між чоловіками та жінками досить значні:

    • чоловіки в середньому отримують пенсію за віком у розмірі 5104 гривні;
    • у той час як жінки – 3541 грн.

    Найбільший розрив у розмірі пенсій за вислугу років. Середня пенсія серед чоловіків за цією статтею становить 10 438 гривень. Серед жінок – 2639. Тобто, різниця більше ніж у чотири рази.

    Порівняння інших виплат:

    • соціальні виплати як для жінок, так і чоловіків приблизно рівні і не перевищують 1600 гривень;
    • чоловіки отримують менші виплати у разі втрати годувальника – 2228 гривень проти 3542 гривень у жінок;
    • також жінки отримують менші виплати по інвалідності – 2624 грн, а чоловіки – 3777 грн.
    5990.

    Навіщо порівнюють: результати цього дослідження дадуть можливість проаналізувати та перерозподілити доходи та витрати у кожній сфері життя жінок і чоловіків таким чином, щоб потреби громади з різних соціальних та вікових категорій були відповідно представлені у статтях бюджету.

    Нагадаємо, деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 місячних пенсій. Йдеться про бюджетників, які працювали на посадах, що дають право на пенсію «за вислугою років».

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