Помер директор видавництва «Дніпро»

Олександр Кудрявцев очолював видавництво художньої літератури «Дніпро» з 2011 року

Олександр Кудрявцев помер 9 жовтня, про це повідомила представниця видавництва «Дніпро» Лідія Вакуленко на своїй сторінці у Facebook.

«Учора 09.10.2021 р. пішов у засвіти директор видавництва «Дніпро», Заслужений працівник культури України. Можна ще багато його досягнень перераховувати, але видавництво залишилося без гарного господарника, талановитого керівника. Всім нам боляче»,– написала вона.

Зазначимо, що директором найстарішого в Україні державного спеціалізованого видавництва художньої літератури «Дніпро» Олександр Кудрявцев став у 2011 році.

Раніше Олександр Кудрявцев працював у газетах, на профспілковій роботі, на керівних посадах підвідомчих структур Київської міської адміністрації. З 2002 по 2008 року працював у Держкомтелерадіо на посадах заступника директора господарчо-будівельної дирекції та віце-президента Національної радіокомпанії України. Мав досвід видавничої діяльності: був заступником генерального директора державного підприємства «Інформаційно-видавничий центр Державної податкової адміністрації України», також обіймав посаду радника голови Держкомтелерадіо України на громадських засадах.