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    Біля Офісу президента сьогодні відбудеться показ мультфільмів

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    Усі бажаючі можуть долучитися до перегляду мультфільмів у столиці простонеба - Біля Офісу президента сьогодні відбудеться показ мультфільмів
    Усі бажаючі можуть долучитися до перегляду мультфільмів у столиці простонеба
    фото з відкритих джерел

    Глядачі зможуть подивитися українські анімаційні фільми

    Біля Офісу президента 10 жовтня відбудеться показ українських анімаційних стрічок українського виробництва, повідомляє пресслужба глави держави.

    Відомо, що показ мультфільмів відбувся і вчора. Екран був встановлений поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко, і всі охочі могли дивитися мультфільми.

    З огляду на позитивні відгуки, сеанси мульфільмів продовжили. Сьогодні будуть продемонстровані мультфільми: «Викрадена принцеса», «Гуллівер повертається», «Фокстер і Макс», а також «Ескімоска», «Пригоди Котигорошка», «Козаки. Навколо світу», «Бабай», «Жив собі чорний кіт», «Калейдоскоп» тощо.

    Сеанси розпочнуться об 11:00 і триватимуть до 21:00.

    До слова, другий тизер-трейлер мультфільму презентували до 150-річного ювілею Лесі Українки. Сценарій анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» засновано на класичному сюжеті драми-феєрії «Лісова пісня» та на образах з української міфології.

    Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Зубрів спеціально обрали для цього епізоду — наразі ці тварини на межі вимирання. Популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин.

    За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.

    Теги: Київ діти мультфільм Офіс президента
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    Біля Офісу президента сьогодні відбудеться показ мультфільмів