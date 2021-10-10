Біля Офісу президента сьогодні відбудеться показ мультфільмів
Глядачі зможуть подивитися українські анімаційні фільми
Біля Офісу президента 10 жовтня відбудеться показ українських анімаційних стрічок українського виробництва, повідомляє пресслужба глави держави.
Відомо, що показ мультфільмів відбувся і вчора. Екран був встановлений поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко, і всі охочі могли дивитися мультфільми.
З огляду на позитивні відгуки, сеанси мульфільмів продовжили. Сьогодні будуть продемонстровані мультфільми: «Викрадена принцеса», «Гуллівер повертається», «Фокстер і Макс», а також «Ескімоска», «Пригоди Котигорошка», «Козаки. Навколо світу», «Бабай», «Жив собі чорний кіт», «Калейдоскоп» тощо.
Сеанси розпочнуться об 11:00 і триватимуть до 21:00.
До слова, другий тизер-трейлер мультфільму презентували до 150-річного ювілею Лесі Українки. Сценарій анімаційної стрічки «Мавка. Лісова пісня» засновано на класичному сюжеті драми-феєрії «Лісова пісня» та на образах з української міфології.
Сюжет тизера-трейлера заснований на одній з найбільш динамічних сцен у мультфільмі. Головна героїня Мавка приходить на допомогу наляканому стаду зубрів. Зубрів спеціально обрали для цього епізоду — наразі ці тварини на межі вимирання. Популяції європейського зубра на території України налічується приблизно 320 особин.
За допомогою мультфільму його творці хочуть звернути увагу на проблеми довкілля: вирубки пралісів та зникнення рідкісних видів флори та фауни.