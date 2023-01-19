Порошенко прийшов у звільнену від Московської церкви Лавру (фото)
Експрезидент: «Діячі московського патріархату не є мучениками: їм ще дуже-дуже довго спокутувати гріхи руйнації української держави»
Колишній президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною в день Богоявлення, Хрещення Господнього взяли участь у Божественній літургії, яка відбулася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це повідомила «Європейська Солідарність».
Богослужіння, на яке прийшло подружя, очолив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній. Порошенко розповів, що віряни помолилися за невинних жертв російської агресії, за перемогу України і за українське військо.
Ми молилися за перемогу України, за звільнення українських земель від чужинців, ми молилися за спокій душі українських воїнів, за невинних жертв Бучі та Ірпеня, Маріуполя і Сєвєродонецька, Лисичанська, Тростянця, і зараз невинних жертв Дніпра та Броварів.
Експрезидент зауважив, що мав велике щастя молитися на богослужінні нашої церкви у Києво-Печерській лаврі. «Думаю, що це наближає той день, коли абсолютно добровільно ми передамо Києво-Печерську лавру Православній церкві України», – наголосив Порошенко.
Після служби політик розповів журналістам, що ще чотири роки тому молився, сподівався та чекав, аби молитва створеної тоді об’єднаної ПЦУ відбулася на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.
Господь почув наші молитви, і сьогодні вже відбувається друга служба Божа. Дуже важливо, що українська церква і українська мова прийшли в Києво-Печерську лавру, у святиню. І ми бачили сьогодні, скільки очей світятилися радістю.
П’ятий президент привітав усіх вірян зі святом Богоявлення й закликав приходити в Лавру – в українську Лавру.
Нагадаємо, відбулося друге богослужіння ПЦУ у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври з нагоди Хрещення Господнього – Епіфаній знову править у Лаврі (трансляція).
До слова, уперше за кілька століть представники ПЦУ на чолі з митрополитом Київським та всієї України Епіфанієм молились у день Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
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