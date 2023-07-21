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Порошенко прозвітував про чотири роки роботи у парламенті

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко прозвітував про чотири роки роботи у парламенті
Порошенко наголосив, що треба якнайшвидше ухвалити закони, необхідні для отримання початку переговорів про вступ України в ЄС і для членства в НАТО
фото: Європейська солідарність

«Армія. Мова. Віра. ЄС і НАТО» – дорівнює «Україна»

Чотири роки тому 21 липня 2019 року відбулися парламентські вибори. «Європейська Солідарність» відповідно до закону та політичної традиції прозвітувала перед виборцями про свою роботу за чотири роки парламентської каденції. Лідер «ЄС» Петро Порошенко зазначив, що за цей час стало зрозуміло: «Армія. Мова. Віра. ЄС і НАТО» – це не вузькопартійне гасло, а національна ідея українців.

«Армія. Мова. Віра. ЄС і НАТО» – дорівнює «Україна», – наголосив Порошенко.

«Життя розділилося на «до 24 лютого 2022 року» і після. До 24 лютого нашими функціями був контроль влади і презентація власного бачення розвитку нашої держави. Але й тоді ми були єдиною політичною силою, яка боролася, щоб всі кошти, які вивільняються з Ковідного фонду, з дорожнього та інших фондів були спрямовані перед війною на ЗСУ», – нагадав Порошенко.

«Ще у жовтні-листопаді 2021 року ми презентували 50 – ти мільярдний законопроєкт, який передбачав доукомплектацію бойових бригад, створення стратегічних резервів, перевірку і замінування Чонгару, закупівлю нової техніки. Це могло б зупинити путіна. Дуже висока ціна заплачена за це», – зауважив Петро Порошенко.

«24 лютого 2022 року я потиснув руку Зеленському і наголосив, що зараз він не мій опонент, а я не лідер опозиції в класичному розумінні цього слова. Ми маємо об’єднатися і перемогти путіна. І наша фракція повністю рухається в цьому напрямку», – сказав Порошенко.

«Наш перший пріоритет зараз – Армія. Кожна копійка, включно з 33 мільйонами, які хотіли вкрасти на ганебних серіалах, мають бути передані армії. Наша команда і мій Фонд поставили до армії тисячу квадрокоптерів, більше сотні «Посейдонів», бо держава витрачає кошти на серіали. Ми поставляємо зараз 40 «Фоденів», які за півтори хвилини розвантажують и завантажують чи контейнер з артилерійськими боєприпасами чи підбиту техніку. І багато, багато іншого», – наголосив Порошенко.

«Ми будемо ініціювати законопроєкти, щоб передавати армії кошти з непрофільних державних видатків, включно з 2 мільярдами на «єдиний марафон». На дрони, на системи розмінування, на системи протиповітряної оборони і на засоби радіоелектронної боротьби, яких так не вистачає на фронті. На бронетехніку», – говорить п’ятий президент.

«У Верховній Раді ми ініціюємо проєкти законів, які підтримують волонтерство і благодійність, відновлюють справедливість, в тому числі і по відношенню до бізнесу, захищають інвестиційний клімат, малий та середній бізнес. Ми не допустимо згортання реформ, які наблизили Україну до Європейського Союзу за часів нашої каденції. Зокрема, децентралізації, яка була визнана найуспішнішою реформою, і зараз намагаються її зруйнувати», – зауважив Порошенко.

«Ми не будемо мовчати, коли намагаються зруйнувати систему Прозорро і реформу державних закупівель, систему корпоративного управління, коли всі державні корпорації раніше були прибутковими, перераховуючи гроші до бюджету, а зараз стали банкрутами», – констатує Порошенко.

Він також наголосив, що треба якнайшвидше ухвалити закони, необхідні для отримання початку переговорів про вступ України в ЄС і для членства в НАТО.

«Я дуже сподіваюся, що ми зараз це зробимо, бо це підтримує український народ. І вже на Вашингтонському саміті НАТО наступного року ми отримаємо запрошення в цей єдиний блок, який дозволяє зберегти, захистити Україну і мир в світі», – переконаний п’ятий президент.

«Нас у Верховній Раді небагато – 27 бійців, але чотири роки каденції підтвердили – ми парламентський спецназ. Наша сила – командність, де один за всіх і всі за одного. Де всі працюють в рамках спільної стратегії. Я пишаюся тим, що стою на чолі цієї фантастичної, фахової, патріотичної команди. Ми сконцентровані на вирішенні проблем, які дозволять реалізувати прагнення українського народу», – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко в ефірі телемарафону «Наблизити НАТО» на каналах «Прямий» і «5 канал» заявив, що гарантії безпеки без членства в НАТО не дадуть Україні сталого миру. Він зауважив, що у підсумковому документі Вільнюського саміту є лише декларація про наміри, і треба зробити все, щоб за рік до наступного саміту Альянсу виконати критерії членства, а не витрачати цей час на дискусії про гарантії. 

Теги: Петро Порошенко Європейська солідарність парламент

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