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    Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні

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    Петро Порошенко зустрівся із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс - Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні
    Петро Порошенко зустрівся із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс
    фото: ЄС

    Експрезидент обговорив з послом Британії свободу слова в Україні

    П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

    Під час зустрічі вони обговорили концентрацію російських військ на кордонах з нашою державою, міграційну кризу на східних кордонах Євросоюзу та загрозу російського газового реваншу.

    Порошенко звернув увагу Сіммонс на стан демократії в Україні. Зокрема що стосується посилення тиску на демократичну опозицію та свободу засобів масової інформації, в тому числі через схвалення так званого закону про деолігархізацію.

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    Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні
    Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні
    Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні

    Насамкінець Порошенко подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні у відсічі російській агресії, збереження санкційного режиму проти Росії, посилення військових та оборонних спроможностей української армії.

    Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи.

    За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

    Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

    До слова, два слова, які промовив Порошенко, спровокували істерику у Росії.

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    Теги: Петро Порошенко ЗМІ Європейська солідарність Свобода політика посол Велика Британія
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    Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні