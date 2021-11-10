Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні

Експрезидент обговорив з послом Британії свободу слова в Україні

П’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся із послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Під час зустрічі вони обговорили концентрацію російських військ на кордонах з нашою державою, міграційну кризу на східних кордонах Євросоюзу та загрозу російського газового реваншу.

Порошенко звернув увагу Сіммонс на стан демократії в Україні. Зокрема що стосується посилення тиску на демократичну опозицію та свободу засобів масової інформації, в тому числі через схвалення так званого закону про деолігархізацію.

Насамкінець Порошенко подякував міжнародним партнерам за допомогу Україні у відсічі російській агресії, збереження санкційного режиму проти Росії, посилення військових та оборонних спроможностей української армії.

Нагадаємо, експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи.

За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

До слова, два слова, які промовив Порошенко, спровокували істерику у Росії.

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