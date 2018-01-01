Порошенко виголосить промову на Мюнхенській конференції

Президент матиме можливість виступити з окремою промовою, присвяченій європейській безпеці

Президент України Петро Порошенко виступить на Мюнхенській конференції з промовою про європейську безпеку. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує «Інтерфакс-Україна». «Президент України візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Президент матиме можливість виступити з



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Фото: Главком Петро Порошенко

Президент матиме можливість виступити з окремою промовою, присвяченій європейській безпеці

Президент України Петро Порошенко виступить на Мюнхенській конференції з промовою про європейську безпеку.

Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Президент України візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Президент матиме можливість виступити з окремою промовою, присвяченій європейській безпеці», - сказав він.

Єлісєєв також зазначив, що важливою буде перша за багато останніх місяців зустріч Нормандської четвірки на рівні міністрів закордонних справ, яка відбудеться під час Мюнхенської конференції.

«Зараз йде активна робота із підготовки цієї зустрічі. Звичайно, це не одномоментний процес. Оскільки після цієї зустрічі відбудуться також переговори на рівні дипломатичних радників і потім - на інших», - сказав заступник голови АП.

Разом з тим Єлісєєв зазначив, що на полях форуму відбудеться велика кількість багатосторонніх і двосторонніх заходів за участю президента.

«Будуть зустрічі і з представниками американського істеблішменту, зустрічі з президентами низки країн-членів Європейського Союзу, з представниками інших країн», - сказав він.

За словами Єлісєєва, під час конференції багато часу приділятимуть питанням реалізації Мінських угод.

Раніше голова Мюнхенській конференції з безпеки Вольфганг Ішингер анонсував зустріч Нормандської четвірки, яка відбудеться на полях конференції.

Наприкінці січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

До слова, Порошенко на наступному тижні може обговорити з канцлером Німеччини Ангелою Меркель подальше залучення Німеччини до врегулювання ситуації на Донбасі і питання миротворчої місії ООН.