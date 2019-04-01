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    Політика

    Порошенко втратить шанс переобратися на другий термін - екс-глава Адміністрації президента

    • Розсилка
    Порошенко втратить шанс переобратися на другий термін - екс-глава Адміністрації президента

    На Зеленського чекає багато викликів, переконаний Олег Рибачук

    Попри серйозне відставання від лідера у першому турі виборів чинний президент Петро Порошенко має шанси переобратись на другий термін, проте його дії та дії його команди показують, що цим шансом він не скористається.

    Про це в ефірі Громадського заявив голова громадської організації «Центр UA», екс-голова Адміністрації президента та колишній віце-прем'єр міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.

    «Я дуже вірю в команду (Порошенка. — Ред.), яка обов’язково цей шанс втратить. У нього було значно більше шансів… Він сказав, що готовий послухати молодь. Ми, громадські організації зокрема, говорили йому про запит на справжні речі: якщо ви — Банкова — будете ігнорувати запит на зміни, якщо ви будете ігнорувати суспільні запити, якщо ви імітуватимете реформи — шансів переобратися у вас немає», — сказав Рибачук.

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    Він також вважає, що хоча президент серйозна посада, у разі перемоги Зеленського катастрофи не буде.

    «Президентом бути - це не смішно, але значно менш трагічно, ніж той, якого ми мали минулого разу. Коли знову була така затята боротьба, тільки замість Порошенка там був Ющенко, Тимошенко вона й була Тимошенко. Взаємознищення цих двох дало нам Януковича. Згадайте цей образ: «інтелектуал», ця йолка, паузи — ми не знали, сміятися чи плакати. Тоді мені було значно тривожніше, ніж зараз», — зазначив соціолог.

    Також Рибачук упевнений, що Зеленський зіштовхнеться з великою кількістю «балансів», які не дадуть йому часу й можливості для побудови своєї вертикалі.

    «По-перше, це олігархічний баланс. Якщо ми тільки згадуємо Коломойського, то у Коломойського друзів серед олігархів немає. Тобто є внутрішньоолігархічний супротив. Ще один виклик Зеленського — показати його команду, бо йому потрібно пройти в парламент. Він матиме агресивно налаштовану журналістську аудиторію, громадську аудиторію, політиків у парламенті і прискіпливий зовнішній погляд. Це — найкращі умови, щоб людина не мала жодних ілюзій і не намагалася вибудовувати свої сітки, приводити своїх любих друзів і мати своїх Свинарчуків», — наголосив голова «Центр UA».

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.2%
    • Порошенко Петро Олексійович
      16.6%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.1%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.5%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      7.1%
    • Смешко Ігор Петрович
      5.9%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.1%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.2%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.7%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.6%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.5%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.2%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.2%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.2%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.2%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.2%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.1%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.1%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.1%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.1%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.1%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.1%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.1%
    • Богословська Інна Германівна
      0.1%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.1%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.1%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.1%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.1%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.0%
    • Габер Микола Олександрович
      0.0%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.0%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.0%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.0%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.0%
    • Новак Андрій Яремович
      0.0%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.0%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.0%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.0%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.0%

    Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

    Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

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