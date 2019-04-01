Порошенко втратить шанс переобратися на другий термін - екс-глава Адміністрації президента
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Розсилка
На Зеленського чекає багато викликів, переконаний Олег Рибачук
Попри серйозне відставання від лідера у першому турі виборів чинний президент Петро Порошенко має шанси переобратись на другий термін, проте його дії та дії його команди показують, що цим шансом він не скористається.
Про це в ефірі Громадського заявив голова громадської організації «Центр UA», екс-голова Адміністрації президента та колишній віце-прем'єр міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.
«Я дуже вірю в команду (Порошенка. — Ред.), яка обов’язково цей шанс втратить. У нього було значно більше шансів… Він сказав, що готовий послухати молодь. Ми, громадські організації зокрема, говорили йому про запит на справжні речі: якщо ви — Банкова — будете ігнорувати запит на зміни, якщо ви будете ігнорувати суспільні запити, якщо ви імітуватимете реформи — шансів переобратися у вас немає», — сказав Рибачук.
Він також вважає, що хоча президент серйозна посада, у разі перемоги Зеленського катастрофи не буде.
«Президентом бути - це не смішно, але значно менш трагічно, ніж той, якого ми мали минулого разу. Коли знову була така затята боротьба, тільки замість Порошенка там був Ющенко, Тимошенко вона й була Тимошенко. Взаємознищення цих двох дало нам Януковича. Згадайте цей образ: «інтелектуал», ця йолка, паузи — ми не знали, сміятися чи плакати. Тоді мені було значно тривожніше, ніж зараз», — зазначив соціолог.
Також Рибачук упевнений, що Зеленський зіштовхнеться з великою кількістю «балансів», які не дадуть йому часу й можливості для побудови своєї вертикалі.
«По-перше, це олігархічний баланс. Якщо ми тільки згадуємо Коломойського, то у Коломойського друзів серед олігархів немає. Тобто є внутрішньоолігархічний супротив. Ще один виклик Зеленського — показати його команду, бо йому потрібно пройти в парламент. Він матиме агресивно налаштовану журналістську аудиторію, громадську аудиторію, політиків у парламенті і прискіпливий зовнішній погляд. Це — найкращі умови, щоб людина не мала жодних ілюзій і не намагалася вибудовувати свої сітки, приводити своїх любих друзів і мати своїх Свинарчуків», — наголосив голова «Центр UA».
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Зеленський Володимир Олександрович30.2%
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Порошенко Петро Олексійович16.6%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.1%
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Бойко Юрій Анатолійович11.5%
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Гриценко Анатолій Степанович7.1%
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Смешко Ігор Петрович5.9%
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Ляшко Олег Валерійович5.1%
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Вілкул Олександр Юрійович4.2%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.7%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.6%
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Шевченко Олександр Леонідович0.5%
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Балашов Геннадій Вікторович0.2%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.2%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.2%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.2%
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Тарута Сергій Олексійович0.2%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.1%
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Мороз Олександр Олександрович0.1%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.1%
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Петров Володимир Володимирович0.1%
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Кривенко Віктор Миколайович0.1%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.1%
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Бондар Віктор Васильович0.1%
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Богословська Інна Германівна0.1%
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Безсмертний Роман Петрович0.1%
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Каплін Сергій Миколайович0.1%
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Журавльов Василь Миколайович0.1%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.1%
Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.
Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.
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