Порошенко втратить шанс переобратися на другий термін - екс-глава Адміністрації президента



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Зеленського чекає багато викликів, переконаний Олег Рибачук

Попри серйозне відставання від лідера у першому турі виборів чинний президент Петро Порошенко має шанси переобратись на другий термін, проте його дії та дії його команди показують, що цим шансом він не скористається.

Про це в ефірі Громадського заявив голова громадської організації «Центр UA», екс-голова Адміністрації президента та колишній віце-прем'єр міністр з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.

«Я дуже вірю в команду (Порошенка. — Ред.), яка обов’язково цей шанс втратить. У нього було значно більше шансів… Він сказав, що готовий послухати молодь. Ми, громадські організації зокрема, говорили йому про запит на справжні речі: якщо ви — Банкова — будете ігнорувати запит на зміни, якщо ви будете ігнорувати суспільні запити, якщо ви імітуватимете реформи — шансів переобратися у вас немає», — сказав Рибачук.

Він також вважає, що хоча президент серйозна посада, у разі перемоги Зеленського катастрофи не буде.

«Президентом бути - це не смішно, але значно менш трагічно, ніж той, якого ми мали минулого разу. Коли знову була така затята боротьба, тільки замість Порошенка там був Ющенко, Тимошенко вона й була Тимошенко. Взаємознищення цих двох дало нам Януковича. Згадайте цей образ: «інтелектуал», ця йолка, паузи — ми не знали, сміятися чи плакати. Тоді мені було значно тривожніше, ніж зараз», — зазначив соціолог.

Також Рибачук упевнений, що Зеленський зіштовхнеться з великою кількістю «балансів», які не дадуть йому часу й можливості для побудови своєї вертикалі.

«По-перше, це олігархічний баланс. Якщо ми тільки згадуємо Коломойського, то у Коломойського друзів серед олігархів немає. Тобто є внутрішньоолігархічний супротив. Ще один виклик Зеленського — показати його команду, бо йому потрібно пройти в парламент. Він матиме агресивно налаштовану журналістську аудиторію, громадську аудиторію, політиків у парламенті і прискіпливий зовнішній погляд. Це — найкращі умови, щоб людина не мала жодних ілюзій і не намагалася вибудовувати свої сітки, приводити своїх любих друзів і мати своїх Свинарчуків», — наголосив голова «Центр UA».

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, за даними з усіх 199 виборчих округів по країні, явка виборців на виборах президента України склала 63,52%.

Як відомо, вибори в Україні відбулися без суттєвих порушень.

Читайте також: