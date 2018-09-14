  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Порошенко з Волкером обговорили ситуацію на Донбасі

    • Розсилка
    Порошенко з Волкером обговорили ситуацію на Донбасі

    Президент провів зустріч зі спецпредставником США

    Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США Куртом Волкером.

    Про це повідомляє прес-служба президента України.

    Повідомляється, що Порошенко з Волкером обговорювали ситуацію на Донбасі, а також було наголошено на важливості продовження санкційної політики проти РФ до повної деокупації України.

    Порошенко подякував за зміцнення обороноздатності української армії і наголосив на важливості продовження тісної співпраці у сфері безпеки та оборони.

    Співрозмовники також обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема в контексті Північного потоку – 2.

    Нагадаємо, 1 вересня президент України Петро Порошенко зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію на Сході України та скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу під час зустрічі у Вашингтоні.

    Раніше повідомлялося, що Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

    Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.

    Читайте також
    Петро Порошенко Донбас США Україна Курт Волкер президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ