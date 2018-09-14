Порошенко з Волкером обговорили ситуацію на Донбасі



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Президент провів зустріч зі спецпредставником США

Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі спеціальним представником США Куртом Волкером.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Повідомляється, що Порошенко з Волкером обговорювали ситуацію на Донбасі, а також було наголошено на важливості продовження санкційної політики проти РФ до повної деокупації України.

Порошенко подякував за зміцнення обороноздатності української армії і наголосив на важливості продовження тісної співпраці у сфері безпеки та оборони.

Співрозмовники також обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема в контексті Північного потоку – 2.

Нагадаємо, 1 вересня президент України Петро Порошенко зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером обговорили безпекову ситуацію на Сході України та скоординували подальші кроки для деокупації Донбасу під час зустрічі у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що Курт Волкер у вересні здійснить візит до України.

Нагадаємо, Волкер розповів, коли Україна зможе застосувати Javelin проти російських військ.