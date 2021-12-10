Венедіктова вважає «логічними» санкції США проти Тупицького та Портнова

9 грудня стало відомо, що США ввели санкції проти Олександра Тупицького та Андрія Портнова

Генпрокурорка відзначила, що Тупицький та Портнов – «не перші українські громадяни щодо яких запроваджують санкції США»

Санкції США щодо ексглави Конституційного суду Олександра Тупицького та ексзаступника голови адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова є логічними. Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час візиту до США.

«Це не перші українські громадяни щодо яких запроваджують санкції США. І ми чудово розуміємо, що юридичної підстави запровадження санкцій інших країн для української юрисдикції – для відкриття кримінальних справ – немає», – сказала Венедіктова.

Вона нагадала, що в Україні щодо Тупицького є кримінальні справи.

«У нас щодо Тупицького дві кримінальні справи. За однією завершилося розслідування… Тому сказати, що наслідком стануть санкції (не можна). Ми рухаємося своїм шляхом», – додала генпрокурорка.

Також Венедіктова зазначила, що «питання мають американські інститути і питання мають українські інститути».

«Тому як генеральний прокурор, який не відповідає за політичні рішення, а відповідає за рішення у сфері кримінальної юстиції, можу сказати, що це є логічним», – підсумувала Венедіктова.

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що США ввели санкції проти Тупицького.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний суд визнав незаконним указ Зеленського про скасування ним указу про призначення Тупицького суддею КСУ. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного суду.

У листопаді Зеленський призначив нових суддів замість Тупицького та Касмініна.

Однак Конституційний суд відмовився приводити до присяги суддів, яких призначив Зеленський.

Також напередодні міністерство фінансів США запровадило санкції проти колишнього першого заступника глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова та його благодійної організації «Фонд Андрія Портнова».

Андрій Портнов працював у адміністрації колишнього президента України Віктора Януковича, а в січні 2014-го став першим заступником голови адміністрації. Після втечі Януковича Портнов також залишив Україну і п’ять років перебував за кордоном.

19 травня 2019 року Портнов повідомив, що повернувся в Україну після більш ніж п’ять років життя за кордоном. Попри це, в січні 2020-го Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, згідно з яким Портнов нібито проживав в Україні попередні п'ять років.

Портнова не раз звинувачували у впливі на судову систему. Він раніше перебував у санкційному списку Європейського Союзу, запровадженому у березні 2014 року проти колишніх українських високопосадовців за підозрою в порушенні прав громадян України й незаконному привласненні коштів. Але вже у 2015 році ЄС виключив Портнова з цього списку.

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Джерело: Інтерфакс-Україна