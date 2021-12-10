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    Думки вголос

    Тупицький цілком влаштовував Зеленського

    Якщо Тупицький&nbsp;&ndash; хабарник та корупціонер, чи не можна поставити під сумнів усі без винятку рішення КС за його підписом? - Тупицький цілком влаштовував Зеленського
    Якщо Тупицький  хабарник та корупціонер, чи не можна поставити під сумнів усі без винятку рішення КС за його підписом?
    фото з відкритих джерел

    США запровадили санкції проти екс-судді за отримання грошового хабаря

    Другого березня 2021 року США запроваджують санкції проти Коломойського та його родину. Причина – причетність до корупції Ігоря Валерійовича.

    Реакція Зеленського: НУЛЬ.

    За день до інавгурації Зеленського 19 травня 2019 року колишній заступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов повертається до України. Тут Портнов разом зі своїм давнім приятелем Олегом Татаровим відновлює контроль за судовою владою в країні.

    9 грудня 2021 року США запроваджують санкції проти Портнова за корупцію, хабарництво та спроби контролювати Генпрокуратуру і Конституційний суд.

    Реакція Зеленського: до 9 грудня 2021 рокуНУЛЬ.

    20 червня 2019 року Конституційний суд, де Олександр Тупицький був заступником голови суду визнав конституційним указ Зеленського про розпуск парламенту.

    17 вересня 2019 року Тупицького було обрано головою КСУ.

    9 грудня 2021 року США запровадили санкції проти Тупицького за отримання грошового хабаря під час роботи в українській судовій системі.

    Запитання без відповіді: Якщо Тупицький – хабарник та корупціонер, чи не можна поставити під сумнів усі без винятку рішення КС за його підписом? Може, і рішення про конституційність указу президента приймалося за грошову винагороду? І чому, власне, півтора роки Тупицький цілком влаштовував Зеленського і лише рік тому президент вирішив його змінити у КС?

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    Теги: суд США санкції Конституційний суд президент Андрій Портнов Олександр Тупицький
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    Тупицький цілком влаштовував Зеленського