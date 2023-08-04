Вища рада правосуддя звільнила суддів, які ухвалювали рішення проти активістів Майдану

Перше рішення про звільнення Вища рада правосуддя ухвалила ще 2016 року, однак його було скасовано через процедурні рішення

Вища рад правосуддя звільнила ще двох суддів Майдану – Ольгу Єфімову та Світлану Коваль Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вища рада правосуддя прийняла рішення про звільнення Ольги Єфімової та Світлани Коваль з посад суддів Апеляційного суду міста Києва на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України (вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді)», – йдеться у повідомленні.

Як зазначив співзасновник Адвокатської дорадчої групи Роман Маселко, перше рішення про звільнення Вища рада правосуддя ухвалила ще 2016 року. Однак його скасували через процедурні рішення. Лише після повторного розгляду питання Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя звільнила лише 48 суддів Майдану – тих, що засуджували активістів Революції гідності.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила скандальну суддю Волкову. підставою для звільнення стали дії судді при ухваленні нею у 2014 році рішення про звільнення з-під варти командира «Беркута» Дмитра Садовника, підозрюваного в масових розстрілах на Майдані під час Революції Гідності. Це дозволило беркутівцю втекти до Росії.