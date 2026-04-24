Reuters: Трамп заявив, що Іран підготував пропозицію для США

Аліна Самойленко
фото: Reuters

Дональд Трамп зауважив, що поки не знає деталей пропозиції, але пообіцяв розглянути її

Дональд Трамп повідомив, що іранська сторона готує певну пропозицію для Сполучених Штатів. У телефонному інтерв’ю для Reuters президент зазначив, що наразі не володіє деталями майбутньої ініціативи, проте підтвердив готовність розглянути її після отримання. Про це пише «Главком».

Трамп уникнув конкретики щодо того, з ким саме американська сторона веде діалог, зауваживши лише, що контакти відбуваються з представниками чинної іранської влади. Водночас, він наголосив на труднощах у переговорному процесі, які виникають через неоднозначну структуру керівництва в Ірані.

За словами президента, відсутність чіткого розуміння того, хто приймає остаточні рішення в Тегерані, змушує іранську сторону зволікати з конкретними кроками.

Як відомо, президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістки про те, скільки ще триватиме війна з Іраном. Під час відповіді він перейшов на підвищений тон і згадав війну у В’єтнамі. «Ви – просто позорисько. Ви чули, що я щойно сказав? В’єтнам. Скільки років тривав В’єтнам?», – заявив Трамп.

Раніше Трамп заявив, що не встановлює жодних дедлайнів щодо завершення війни з Іраном і не має наміру форсувати події. За його словами, адміністрація не діє з огляду на внутрішню політику, зокрема майбутні проміжні вибори. 

Нагадаємо, Сенат США вп'яте відхилив спробу демократів обмежити військові дії президента Дональда Трампа проти Ірану. 

Як повідомлялось, тривалість продовженого режиму припинення вогню між США та Іраном залежить виключно від рішення президента Дональда Трампа. 

