Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні

Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн Drone Deal та перший транш на БпЛА

Україна та Європейський Союз виходять на новий рівень стратегічної співпраці у сфері оборонних технологій. Під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узгодили пріоритети фінансової підтримки, де ключовий акцент зроблено на виробництві безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Головним результатом розмови стало узгодження графіка виплат у межах великого європейського пакету підтримки (загальною сумою 90 млрд євро). Президент повідомив, що перший транш буде цілеспрямовано спрямований на спільне виробництво дронів.

«Обговорили європейський пакет підтримки – графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці», – розповів Зеленський.

Для реалізації амбітних планів президент уже розпочав підготовку дорожньої карти. Володимир Зеленський дав відповідні доручення ключовим посадовцям:«Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зустріч, що пройшла у так званому «Вашингтонському форматі», була присвячена зміцненню оборонних та енергетичних спроможностей України перед наступною зимою.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.