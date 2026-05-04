Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
Зеленський: Обговорили європейський пакет підтримки
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн Drone Deal та перший транш на БпЛА

Україна та Європейський Союз виходять на новий рівень стратегічної співпраці у сфері оборонних технологій. Під час зустрічі на саміті Європейської політичної спільноти Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узгодили пріоритети фінансової підтримки, де ключовий акцент зроблено на виробництві безпілотних систем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Головним результатом розмови стало узгодження графіка виплат у межах великого європейського пакету підтримки (загальною сумою 90 млрд євро). Президент повідомив, що перший транш буде цілеспрямовано спрямований на спільне виробництво дронів.

«Обговорили європейський пакет підтримки – графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. І домовились активно рухатись у напрямку Drone Deal з Євросоюзом, обговорили деталі такої можливої безпекової співпраці», – розповів Зеленський.

Для реалізації амбітних планів президент уже розпочав підготовку дорожньої карти. Володимир Зеленський дав відповідні доручення ключовим посадовцям:«Готуємо план кроків, які дозволять створити необхідну безпекову інфраструктуру. Дав відповідні завдання начальнику Генштабу Андрію Гнатову, секретарю РНБО Рустему Умєрову та дипломатичній команді Офісу».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Зустріч, що пройшла у так званому «Вашингтонському форматі», була присвячена зміцненню оборонних та енергетичних спроможностей України перед наступною зимою.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув на 8-ий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС). Захід проходить під гаслом «Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі» та зібрав лідерів 48 держав і урядів. Цей візит є історичним, адже це перший приїзд українського президента до Вірменії за останні 24 роки. Важливість цього візиту також у тому, що Вірменія – член військового союзу з РФ, і на її території є російська військова база.

Читайте також:

Теги: Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026
Аварійно-рятувальні роботи в Одесі, удар по Харкову. Головне за 6 квітня 2026
6 квiтня, 21:19
Цьогоріч релігійно-громадському об'єднанню виповнюється 30 років
Президент зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков: що обговорювали
14 квiтня, 10:25
Окупанти вдарили по Україні
Понад 100 поранених. Зеленський повідомив деталі нічної атаки РФ
16 квiтня, 10:32
Київ активізував безпекову взаємодію з країнами Затоки
Умєров доповів Зеленському про переговори на Близькому Сході
22 квiтня, 16:56
Зеленський, Кошта і фон дер Ляєн провели зустріч у Лефкосії
Зустріч Зеленського з лідерами ЄС: оприлюднено спільну заяву
23 квiтня, 22:41
Як зазначив глава держави, темпи російських втрат мають перевищувати темпи їхньої мобілізації
Зеленський назвав пріоритет України на найближчі місяці
29 квiтня, 21:10
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
Санкції проти РФ та Білорусі, розмова Трампа з Путіним. Головне за 29 квітня 2026
29 квiтня, 21:47
Степан Гіга помер 12 грудня, у віці 66 років
Президент розглянув петицію про надання Степану Гізі звання Героя України
1 травня, 14:44
Бабіш:«Важливо, щоб ми зустрілися»
Премʼєр Чехії Бабіш уперше зустрінеться із Зеленським: що відомо
2 травня, 11:50

Політика

Куди зник Микола Сольський? «Главком» відшукав ексміністра в екзотичному місці
Куди зник Микола Сольський? «Главком» відшукав ексміністра в екзотичному місці
Українські дрони можуть з’явитися на параді 9 травня у Москві – Зеленський
Українські дрони можуть з’явитися на параді 9 травня у Москві – Зеленський
Буданов: Україна готова до обміну «всіх на всіх» та переговорів на рівні лідерів
Буданов: Україна готова до обміну «всіх на всіх» та переговорів на рівні лідерів
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії пакет підтримки Україні
Зеленський повідомив про успішні переговори у Єревані (трансляція)
Зеленський повідомив про успішні переговори у Єревані (трансляція)
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua