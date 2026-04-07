Ворожі дрони знищили склад українського виробника відомих брендів чипсів і сухариків (фото)

Це вже третя російська атака на обʼєкти Star Brands за останній рік

Ворог атакував склад групи компаній Star Brands у Павлограді Дніпропетровської області





У місті Павлоград, що на Дніпропетровщині, внаслідок нічної атаки російських безпілотників серйозних руйнувань зазнали складські приміщення компанії Star Brands. На місці влучання виникла масштабна пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу компанії.

Повідомляється, що вночі 7 квітня Павлоград опинився під атакою дронів-камікадзе. Російські безпілотники вже втретє за рік влучили у склад компанії Star Brands – виробника відомих снеків, борошна та соків.

Подробиці трагедії

фото: Star Brands

«Сьогодні вночі близько 2.20 ранку по складу Star Brands у Павлограді поцілили 2 ворожих шахеди. Всього у районі було п’ять дронів, з яких три було збито. В результаті прямого влучання виникло загоряння, склад серйозно пошкоджено. Але головне – наші люди живі», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, знищено близько 5,5 тис. кв. м складського комплексу. Наразі встановлюються всі обставини події та проводиться оцінювання завданих збитків, повідомила компанія.

У компанії заявили, що це не перша атака ворожих дронів по технічно-матеріальній базі Star Brands.

«Зокрема, у квітні 2025 року два БпЛА типу Shahed влучили у головний склад готової продукції у Синельниківському районі, знищивши понад 6 500 кв. м приміщень. Також у листопаді 2025 року ворог атакував складський комплекс у Павлограді, що призвело до втрати 11 000 кв. м площ», – додали у компанії.

Також у компанії заявили, що вже працюють над відновленням логістики та виконанням замовлень.

«Наразі наша логістична команда працює в екстреному режимі: ми впроваджуємо план перемаршрутизації доставок, щоб партнери та клієнти отримали замовлення вчасно», – повідомили у компанії.

Що відомо про Star Brands

Група компаній Star Brands працює у напрямах виробництва та продажу продуктів харчування, гігієни, дистрибуції, логістики.

Компанія випускає снеки під брендами Flint, Сан Санич, BiG BOB, Chipsters, Морські, Hroom, Crispy Cris, а також харчові продукти під брендами Хуторок, La’Pasta, Золотий Врожай, Zeffir тощо.

«Главком» писав, що цієї ночі російські загарбники понад 10 разів атакували безпілотниками Криворізький, Нікопольський, Павлоградський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинув 11-річний хлопчик, ще п’ятеро людей дістали поранення.

У Покровській громаді Синельниківського району горів приватний будинок. Ще три оселі та авто пошкоджені. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

У Павлоградському районі під ударом були сам Павлоград і Богданівська громада. Виникла пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач. Постраждали двоє чоловіків 52 та 66 років, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення Дніпропетровської області. Станом на ранок 6 квітня ворог здійснив понад 30 атак, поціливши по цивільній інфраструктурі трьох районів області.ʼ