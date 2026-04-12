Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на виборах
Зеленський зазначив, що Україна готова до «спільної конструктивної роботи на благо обох народів»
Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, пише «Главком».
«Вітаю Петера Мадяра та партію Tisza з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід. Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною.
Зеленський запевнив, що Україна готова до співпраці з Угорщиною.
«Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі», – написав президент.
Вибори в Угорщині
Сьогодні, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.
Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність.
Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою, але наголосив, що остаточні результати будуть визначені пізніше.
До вітань долучився і президент Франції Емманюель Макрон, який наголосив на значенні результатів виборів для Європи. Тоді як президентка Європейської комісії Фон дер Ляєн зазначила, що Угорщина повертається до свого європейського шляху.
