Зеленський привітав Мадяра та його партію з перемогою на виборах

Партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром здобула перемогу на парламентських виборах в Угорщині

Зеленський зазначив, що Україна готова до «спільної конструктивної роботи на благо обох народів»

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на парламентських виборах в Угорщині, пише «Главком».

«Вітаю Петера Мадяра та партію Tisza з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід. Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною.

«Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі», – написав президент.

Вибори в Угорщині

Сьогодні, 12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори. Цього дня було зафіксовано історичний рекорд за явкою угорців, які віддали свій голос.

Чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан вже визнав поразку та фактичну зміну влади, втім він наголосив, що продовжить політичну діяльність.

Орбан також особисто привітав лідера партії «Тиса» з перемогою, але наголосив, що остаточні результати будуть визначені пізніше.

До вітань долучився і президент Франції Емманюель Макрон, який наголосив на значенні результатів виборів для Європи. Тоді як президентка Європейської комісії Фон дер Ляєн зазначила, що Угорщина повертається до свого європейського шляху.